El TSJA confirma prisión de seis años y seis meses a acusado de transportar casi seis kilos de cocaína en una furgoneta

GRANADA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ha confirmado este martes la pena de seis años y seis meses de prisión para un varón acusado de transportar casi seis kilos de cocaína destinada al consumo de terceros en una furgoneta.

El tribunal andaluz ha desestimado así la apelación interpuesta por la defensa del acusado contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, que en noviembre de 2024 condenó al varón como autor del citado delito.

Según la resolución, recogida por Europa Press, los hechos se remontan al mes de julio de 2024, cuando el procesado transportaba seis paquetes de cocaína con un peso total de casi seis kilos destinada al consumo de terceros y oculta bajo una tapa de madera en la furgoneta que conducía.

El varón fue posteriormente interceptado por la Guardia Civil durante un dispositivo de control aleatorio, concretamente en la autovía A-49 en sentido Sevilla, en el término municipal de Carrión de los Condes.

Así, el individuo fue detenido y se encuentra privado de libertad desde el citado mes.

La Audiencia de Sevilla impuso además al condenado la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo --el impedimento de ser elegido para cualquier cargo público-- durante el tiempo de la condena y una multa de algo más de 151.000 euros, además del pago de las costas del proceso judicial.

Posteriormente, la defensa del acusado interpuso un recurso de apelación en el que alegaba la vulneración de un proceso "con todas las garantías" por, según argumentó, no haber respetado la cadena de custodia, la vulneración del derecho de la presunción de inocencia y la no aplicación del artículo 14.2 del Código Penal --relacionado con un posible error sobre la cantidad de droga transportada--.

En su análisis de la apelación, el TSJA ha tenido en cuenta la totalidad de las pruebas practicadas en primera instancia, incluyendo el registro de la droga, el pesaje de los paquetes, las fotografías de los mismos y los informes periciales que confirmaban la cantidad y pureza de la sustancia intervenida.

Por todo ello, el tribunal ha concluido que estas pruebas eran suficientes para confirmar la responsabilidad del acusado y ha desestimado los argumentos de la defensa sobre supuestas irregularidades en la cadena de custodia o la presunta falta de conocimiento del acusado sobre la droga transportada.

Por último, la Sala ha subrayado que "la valoración de la prueba practicada por el tribunal de instancia fue racional y suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, sin que se haya demostrado error o arbitrariedad en el proceso".