Tussam refuerza el servicio en Nervión con una lanzadera a Pino Montano por el partido Sevilla-Athletic Club

SEVILLA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha preparado un dispositivo especial de seguridad, limpieza y movilidad para el próximo partido del Sevilla-Athletic Club de la jornada 19 de liga que disputarán este próximo jueves 4 de enero a partir de las 19,15 horas en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Tussam reforzará el servicio en la zona de Nervión coincidiendo con la celebración del partido. Como en el anterior encuentro, a la finalización del partido, ofertará un servicio de lanzadera que une Nervión con Pino Montano.

Esta lanzadera tendrá su parada cabecera en Eduardo Dato, efectuando posteriormente las paradas de la línea LN, únicamente como paradas de bajada. En concreto, parará en la Buhaira, Kansas City (Santa Justa), Manuel del Valle, Parque Doñana, Mar de Alborán y Agricultores. Además, las líneas que verán incrementado su servicio por Nervión serán la C1, C2, la 5, la 27, la 28 y la 29, según el desglose ofrecido por el Consistorio en una nota de prensa.

Además de reforzar el servicio a la entrada del partido, a la finalización del mismo, varios autobuses vacíos de cada una de las líneas esperarán a los aficionados en sus correspondientes paradas situadas en las inmediaciones del campo y partirán directamente a medida que se vaya completando su capacidad.

En cuanto al tráfico en los aledaños del Estadio Sánchez Pizjuán, desde las 17,00, estarán montados los dispositivos. Al ser un día laborable y con el fin de "perjudicar al tráfico rodado lo menos posible", los cortes no se activarán hasta que la afluencia de personas no sea excesiva, si bien no más tarde de las 18,00 horas. Todo el dispositivo permanecerá en sus puntos hasta aproximadamente una hora después de la finalización del partido.

Las principales vías afectadas serán Luis Montoto, Eduardo Dato y aledaños del Sanchez Pizjuan, afectadas aún por las obras del corredor verde por la ampliación del Metrocentro. A tal efecto, y como las condiciones de la afección irán variando, se seguirá el plan de tráfico dispuesto para las Navidades. Teniendo en cuenta las zonas de evacuación fijadas por las fuerzas de seguridad y Protección Civil, se establecerán las restricciones al tráfico rodado que puedan dificultar una posible evacuación del estadio por necesidades de seguridad.

La activación del dispositivo conjunto con la Policía Nacional para evitar las concentraciones de personas consumiendo bebidas alcohólicas en las inmediaciones del estadio será a las 17,00 horas. Desde que se inicie el dispositivo, el acceso y salida a los centros comerciales, se realizará en el caso del Corte Inglés por Luis Montoto sentido a avenida de Andalucía).

En el caso de Nervión Plaza, el acceso y salida del mismo se realizara por Eduardo Dato. Dos horas antes del inicio del partido, coincidiendo con el momento de inicio del dispositivo de tráfico, se comprobará que las salidas de los aparcamientos de ambos centros comerciales no se produzcan en dirección hacia Luis Arenas Ladislao.

Por su parte, Lipasam ha diseñado un dispositivo para el partido que está formado por 21 operarios y nueve vehículos que trabajarán las horas previas y posteriores al encuentro futbolístico en tres etapas: la previa, la propia del encuentro y la inmediatamente posterior. En la primera de ellas, se vaciarán todos los contenedores del entorno del Sánchez-Pizjuán, ya que como suele ser habitual los seguidores del equipo de Nervión se reúnen antes del encuentro en las inmediaciones del estadio.

Antes del partido, y una vez que las dos aficiones estén dentro del estadio, se llevará a cabo una actuación de limpieza en los alrededores del mismo con especial atención a los accesos. Asimismo, al término del encuentro, se realizará una limpieza de toda la zona, aplicando barridos y baldeos con agua a presión, para eliminar restos y malos olores. El dispositivo finalizará con tareas de repaso de limpieza en las calles más próximas al estadio que suelen ser las más transitadas.