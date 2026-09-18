Tussam y el tranvía serán gratuitos este martes en Sevilla para usuarios con tarjetas multiviaje por el 'Día sin coches'

El alcalde de Sevilla conversa con varios usuarios de Tussam en una parada de Ponce de León - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla dispondrá la gratuidad del servicio de transporte público de Tussam este próximo martes, 22 de septiembre, con motivo de la celebración mundial del "Día sin coches".

Así, desde la medianoche del día 22 hasta las 23,59, todos los viajes realizados en cualquier línea de Tussam (con excepción del servicio especial aeropuerto) y de metrocentro con títulos multiviaje ordinarios, en las modalidades con transbordo y sin transbordo, no tendrán ningún coste para los usuarios, informa el Consistorio en una nota de prensa.

Esta iniciativa está diseñada para reconocer especialmente la fidelidad de quienes eligen diariamente y de manera recurrente el servicio público para sus desplazamientos de trabajo, estudio o gestión personal, fomentando a su vez que nuevos ciudadanos incorporen de forma permanente el autobús y el tranvía a sus rutinas de movilidad.

En este sentido, los titulares de abonos mensuales, tarjetas de estudiantes y demás títulos de viajes ilimitados como la tercera edad mantendrán durante ese día la plena operatividad de sus tarjetas sin requerir trámites adicionales, al contar ya con la bonificación correspondiente a su periodo de vigencia.

Con el fin de concentrar el beneficio institucional en los sevillanos y los viajeros frecuentes, la gratuidad no se aplicará a los billetes univiaje, las tarjetas turísticas ni el servicio especial del Aeropuerto, al responder a dinámicas de desplazamiento ocasional o contar con marcos tarifarios específicos.

Con esta iniciativa, la empresa de transportes públicos de Sevilla consolida una propuesta con la que, anualmente, refuerza su compromiso con una movilidad urbana más sostenible y con las políticas orientadas a consolidar el transporte público como una alternativa habitual al vehículo privado.