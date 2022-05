UGT y CCOO de Sevilla apremian a "seguir desplegando medidas" para consolidar el empleo y luchar contra la inflación

SEVILLA, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos UGT y CCOO en Sevilla han valorado este miércoles los datos del paro correspondientes al mes de abril en la provincia, donde la reforma laboral ha servido, a juicio de ambas centrales sindicales, para "atajar el abuso" de la temporalidad que "mes tras mes" sufría Sevilla. Tanto UGT como CCOO han coincidido en que "hay que seguir desplegando medidas que resulten efectivas para mantener el empleo" y, especialmente, para mejorar los salarios de los trabajadores en un contexto inflacionista.

La tasa de desempleo de la provincia es de 19,58%. El primer mes con la reforma laboral completamente en vigor ha terminado con un descenso del desempleo de 8.067 personas, con un 40% de contratación indefinida y con un récord de afiliación a la Seguridad Social. Hay 65.968 personas sin prestaciones, es decir, que el 35,98% de los sevillanos en paro se han quedado sin ayudas.

El secretario de Comunicación de CCOO de Sevilla, José Manuel Torres, ha resaltado en un comunicado "el impacto de la nueva reforma laboral para acabar con el abuso de la temporalidad y generar empleo estable, al tiempo que se van registrando bajadas de paro y récords en la afiliación a la Seguridad Social".

"Antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, la contratación estable solía rondar el 5%, ahora estamos en el 40%, y eso se traduce en que miles de personas que antes tenían un contrato con fecha de caducidad y no podían poner en marcha un proyecto de vida a medio plazo, ahora tienen un contrato estable que les permitirá hacer planes de vida", ha señalado.

"Estos buenos datos no deben quedarse aquí. Tenemos que luchar por que los salarios suban para que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante las subidas de precios. Los empresarios tienen que dejar de hacer recaer sobre las espaldas de los de siempre una inflación cuyo origen no es responsabilidad de los trabajadores", ha sentenciado Torres.

Para el secretario general de UGT Sevilla, Juan Bautista Ginés, "los datos ponen de manifiesto sin paliativos que la reforma laboral está siendo efectiva para cambiar el modelo de mercado laboral con una elevada temporalidad y rotación laboral. Sin embargo, la tendencia positiva en materia de empleo se ve comprometida por la prolongación de la invasión rusa a Ucrania y por el hecho de que la cesta de la compra sigue encareciéndose cada día más".

"No es momento de celebración. Hay que seguir desplegando medidas que resulten efectivas para mantener el empleo. Es necesaria la protección del poder de compra de los trabajadores. Si queremos que la creación de empleo siga mejorando, es esencial que estos no vean mermada su capacidad adquisitiva", ha sentenciado Ginés.