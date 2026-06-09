UGT FICA reclama al sector de construcción el cumplimiento de la jornada estival en Sevilla

Archivo - Imagen de recurso de trabajadores del sector de la contrucción realizando tareas en una jornada con altas temperaturas - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT FICA Sevilla ha reclamado este martes al sector de la construcción el cumplimiento de la jornada estival, que se inició el día 8 de junio de 2026 y que se extenderá hasta el día 19 de este mes, en horario de 7,00 a 15,00 horas, y continúa desde el 22 hasta el día 4 de septiembre, ambos inclusive, con jornada intensiva, en horario de 7,30 a 14,30 horas.

El sindicato, previa reunión con la Inspección de Trabajo, ha solicitado una "mayor vigilancia" en este periodo por las altas temperaturas en las que pueden producirse golpes de calor y, como en otras ocasiones, el fallecimiento de algún trabajador, informa en un comunicado.

Desde UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, secretario general, ha manifestado la puesta en marcha de una campaña de información a todos los trabajadores del sector para que tengan conocimiento, "tanto de los horarios de trabajo en este periodo, como de la posible alerta amarilla, naranja o roja que pueda prever la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)".

Ante esta situación de alerta se aconseja a las empresas la modificación, reducción de jornada e incluso paralización, sobre todo, en trabajos al aire libre e interno.

En este sentido, UGT FICA Sevilla hará un seguimiento, conjuntamente con delegados y trabajadores del sector, para el cumplimiento del horario de la jornada correspondiente y solicitar a la Inspección de Trabajo que tome medidas sancionadoras a las empresas que incumplan la jornada.