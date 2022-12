UGT rechaza el convenio del campo para Sevilla preacordado entre Asaja y CCOO porque "retrocede en derechos" laborales

SEVILLA, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El sindicato provincial de Industria, Construcción y Agro de UGT Sevilla (UGT-FICA Sevilla) ha expresado este miércoles su "rechazo total" a las manifestaciones tanto de la patronal Asaja Sevilla como del sindicato CCOO Industria Sevilla en relación a las negociaciones en torno al convenio del campo. En una nota de prensa, UGT Sevilla ha asegurado que "es falso que no tuvimos voluntad de negociar, que hayamos eludido nuestra responsabilidad, que hayamos rechazado posibilidad de acuerdo y que hayamos torpedeado la negociación".

"Simplemente, UGT, como sindicato de clase con 134 años de historia, por muy minoritario que seamos en una mesa de negociación, no va a firmar un preacuerdo, no un acuerdo, en el que lo único conseguido es que se retrocede en los derechos de las trabajadores del campo sevillano", ha sostenido la organización sindical en su comunicado de prensa.

En esta línea, UGT ha instado a que "en vez de hablar de responsabilidad, le expliquen a las trabajadores del campo lo que han firmado y qué consecuencias tendrá no solo para los próximos cuatros años sino para el futuro". Desde UGT FICA Sevilla, han animado a los firmantes a que "no oculten la realidad de la negociación y del preacuerdo". Manuel Ponce, secretario general de UGT-FICA Sevilla ha expresado su "indignación" por los comentarios de Asaja y CCOO, "comentarios que faltan a la verdad", y por la utilización de "un lenguaje que no corresponde con lo acontecido en la negociación".

"Queremos recordar a Asaja que retrogrado es no pagar el Salario Mínimo Interprofesional --SMI-- a las trabajadores del campo de Sevilla desde 2021 y 2022, cuestión que deja una sensación de tener poca consideración con el patrimonio humano. Seguro que incluso muchos se consideran patriotas por no pagar lo que por Ley corresponden a sus trabajadores", ha añadido Ponce.

Para el secretario general de UGT-FICA Sevilla, "no es entendible que, a nivel nacional, los sindicatos UGT y CCOO estén de la mano para asegurar la subida de salarios conforme al IPC y en Sevilla firmen este preacuerdo por debajo de lo que se reclama. ¿Los trabajadores del campo sevillano no merecen el mismo trato?". "Desde UGT-FICA Sevilla queremos dejar claro que no vamos firmar un preacuerdo en el que solo hay recortes y retroceso en las condiciones sociales o económicas y una subida salarial insuficiente y sin cláusula de garantía de poder adquisitivo", ha concluido Ponce.