Últimos días para pedir las subvenciones de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) a entidades sociales por más de 260.000 euros

La responsable de la Delegación de Servicios Sociales de Alcalá de Guadaíra, Rocío Bastida. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Servicios Sociales, mantiene abierto hasta el 12 de septiembre la convocatoria de subvenciones para la mejora de las sedes de entidades sociales por un montante superior a los 260.000 euros.

La responsable de este área, Rocío Bastida, ha recordado en una nota emitida por el Consistorio que estas subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva y con un presupuesto global de 261.509,99 euros, engloban dos líneas. Una de ellas para mobiliario y equipamientos con un máximo de 88.000 euros, y otra para proyectos de reforma, adecuación y mejora de la habitabilidad y eficiencia energética de las sedes que asciende a 173.509,99 euros.

Bastida ha destacado que "estas subvenciones se posibilitan por una gestión económica eficiente, dado que se sufragan con el remanente positivo de tesorería, que se reinvierte en la mejora de la calidad de vida de los alcalareños".

En este caso, ha añadido, para apoyar el desarrollo de las funciones de las entidades de acción social sin ánimo de lucro en Alcalá, aquellas que se dedican a trabajar por las necesidades sociales, la prevención de dificultades de desarrollo de las personas, de la promoción de la educación para la salud, la participación y la solidaridad, o la integración de colectivos en situación de riesgo y/o exclusión social".

Concretamente, según las bases, se ponderará en los criterios de valoración en primer lugar las obras que afecten a elementos básicos como la electricidad, el agua o la accesibilidad, y posteriormente aquellas relacionadas con la eficiencia energética o la adaptación acústica, entre otros, además de intervenciones de conservación, pinturas o solerías.

La tramitación está disponible a través de la sede electrónica municipal, siendo subvencionables los gastos devengados y abonados entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de marzo de 2026.