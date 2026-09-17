Ulysseus logra 3,6 millones de euros para un programa de máster en IA en el que participa la Universidad de Sevilla

UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Ciencias Aplicadas Haaga-Helia, socia de la Universidad Europea Ulysseus, ha recibido 3,6 millones de euros en financiación para coordinar el proyecto NavigAIte EU, en el que participa la Universidad de Sevilla (US), que acogerá a sus estudiantes durante un semestre.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, NavigAIte EU se implementará del 1 de octubre de 2026 al 30 de noviembre de 2032 con la participación de la Universidad Haaga Helia (Finlandia), la Universidad Técnica de Koice (Eslovaquia) y la hispalenes, dentro del programa UlysseusAI (IA para la transformación empresarial), puesto en marcha en 2024 y que supuso el segundo máster conjunto de Ulysseus.

En este contexto, UlysseusAI es un título de máster conjunto integrado, multidisciplinar y de dos años de duración que combinará la inteligencia artificial, la transformación empresarial, la ética y la sostenibilidad, con el objetivo es formar a profesionales capaces de liderar la adopción responsable y sostenible de la IA en empresas europeas e internacionales. De esta manera, el programa ha recibido más de 500 solicitudes procedentes de Europa y de otras partes del mundo.

La aprobación de NavigAIte EU ha marcado un hito importante para Ulysseus y ha reforzado su papel pionero en la educación conjunta internacional, de modo que la financiación obtenida ofrecerá la oportunidad de conceder becas a un número considerable de estudiantes que superen con éxito el proceso de admisión.

Así, NavigAIte EU se ha convertido en el segundo título de máster conjunto Erasmus Mundus dentro de Ulysseus, tras ImAGEin, centrado en Biología del Envejecimiento, y que ha sido coordinado por la Université Côte d'Azur.