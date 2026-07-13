Unicaja se convierte en patrocinador de la XXIV Bienal de Flamenco con más de 70 funciones en Sevilla

El director territorial de Unicaja en Andaolucía Occidental, Javier Aguilera, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, y el direcor de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

La XXIV Bienal de Flamenco de Sevilla, la cita cultural que repartirá más de 70 funciones de flamenco por la capital hispalense, contará con el patrocinio de Unicaja.

Así lo ha anunciado en un comunicado el Ayuntamiento de Sevilla, organizador del evento a través del Área de Turismo y Cultura, quien también ha apuntado que la colaboración con la entidad financiera ha reafirmado su compromiso con la promoción de la cultura y el impulso de iniciativas que generan un impacto positivo en los territorios, al tiempo que la Bienal ha consolidado una red de apoyos que hará posible el desarrollo de un evento convertido en "referente mundial del flamenco".

Del 9 de septiembre al 5 de octubre, Sevilla volverá a convertirse en el "epicentro" del flamenco, con una programación integrada por 72 funciones, 52 nuevas producciones, 22 estrenos, 24 noches y seis matinés. Una edición que, según el Consistorio, reunirá a algunas de las "principales figuras del género" junto a nuevos talentos, de manera que consolidará a la Bienal como uno de los "grandes acontecimientos culturales del país y un referente internacional" para la creación, la investigación y la difusión del flamenco.

La incorporación de Unicaja como entidad patrocinadora ha supuesto un importante respaldo a un proyecto cultural que, desde hace más de cuatro décadas, ha trabajado por la preservación, promoción y proyección internacional del flamenco.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha calificado la firma del convenio con Unicaja como una "gran noticia" que "va mucho más allá" de una aportación económica, dado a que ha confirmado que el proyecto está "bien enfocado" y ha dado el "impulso definitivo" al evento.

Por su parte, el director de la Bienal, Luis Ybarra, ha subrayado que fortalecer la relación público-privada tiene la "misma relevancia" que estar en contacto con el resto de administraciones, el tejido asociativo, los propios artistas y diferentes agentes culturales de dentro y de fuera de Sevilla.

Asimismo, el director territorial de Unicaja en Andalucía Occidental, Javier Aguilera, ha hecho hincapié en que este patrocinio contribuirá a la conservación y difusión de un patrimonio cultural "de primer orden", al tiempo que favorecerá la "dinamización de la actividad cultural" en Sevilla y su provincia, un territorio con el que "la entidad mantiene una estrecha vinculación histórica y social".

Con el apoyo de entidades como Unicaja, la Bienal de Flamenco de Sevilla "ha consolidado un modelo de colaboración entre instituciones públicas y empresas comprometidas con la cultura" que, según el Ayuntamiento, es "clave para seguir impulsando el crecimiento y la proyección internacional" de un acontecimiento que sitúa cada dos años a Sevilla en el "centro del universo flamenco".

La Bienal de Flamenco contará con la colaboración institucional de la Junta de Andalucía y del Instituto nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) del Ministerio de Cultura y con el patrocinio de Unicaja y GetYourGuide.