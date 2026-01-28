Unicaja ofrece soluciones financieras a los más de 1.800 dentistas colegiados de Sevilla para desarrollar su actividad

El director territorial de Andalucía Occidental de Unicaja, Javier Aguilera, y el presidente del Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla, Rafael Flores, firman el acuerdo de colaboración. - UNICAJA

SEVILLA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Unicaja y el Colegio Oficial de Dentistas de Sevilla (CODS) han suscrito un acuerdo de colaboración con el objetivo de contribuir al desarrollo de la actividad de los más de 1.800 especialistas colegiados de la provincia y a la mejora de su competitividad. Para ello, el banco pone a disposición de estos profesionales ventajas y soluciones financieras adaptadas a sus necesidades.

El acuerdo ha sido firmado por el director territorial de Andalucía Occidental de Unicaja, Javier Aguilera, y el presidente del citado órgano colegial, Rafael Flores, tal como informa la entidad bancaria en un comunicado. Con este convenio, Unicaja "refuerza su compromiso con los profesionales de la odontología y con el tejido productivo de Sevilla, poniendo a su disposición una amplia gama de productos y servicios financieros, en condiciones favorables, y consolidando así su apoyo al desarrollo económico de la provincia".

Unicaja, a través de su completa oferta de productos y servicios financieros y no financieros --cuentas, gestión de cobros y de pagos, préstamos, banca privada, banca digital, seguros y planes de pensiones, entre otros--, persigue dar respuesta a las necesidades del día a día de los dentistas de Sevilla, "un colectivo que aúna emprendimiento y prestación de un servicio esencial".

Además, pretende fomentar inversiones y respaldar la expansión y el desarrollo de sus proyectos. "Desde Unicaja reafirmamos nuestro compromiso con los profesionales sanitarios y, en especial, con los dentistas de Sevilla, cuya labor resulta esencial para la salud y el bienestar de la ciudadanía", ha declarado el director territorial de Andalucía Occidental de la entidad financiera.

Para Aguilera, apoyar la actividad de estos especialistas es contribuir al desarrollo social y económico de nuestro entorno. Por ello, ha asegurado que "desde Unicaja seguiremos impulsando iniciativas que fortalezcan la evolución profesional de este colectivo y su adaptación a los nuevos retos".

Por su parte, el presidente del CODS ha destacado este acuerdo de colaboración, ya que "beneficiará a todos los colegiados de Sevilla y provincia y les ayudará a cumplir con sus proyectos profesionales".

APOYO A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL

Unicaja mantiene un firme compromiso con la actividad empresarial, y, en concreto, con empresas, pymes y emprendedores, en tanto que son pilares clave del desarrollo económico y de la creación de empleo, especialmente en territorios como Sevilla, con el que la entidad mantiene una estrecha vinculación.

El CODS es la entidad que reúne a todos los profesionales dentales de la provincia de Sevilla. Se encarga de representar institucionalmente la profesión y defender los intereses de sus colegiados, garantizando la calidad técnica y ética de los servicios ofrecidos. Su labor también incluye la protección de los derechos de los pacientes y la organización de actividades y servicios que benefician tanto a los odontólogos como a la sociedad en general.