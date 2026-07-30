Universidad CEU Fernando III analiza el impacto económico y estratégico de la industria de defensa en su curso de verano

CEU Fernando III analiza el impacto económico y estratégico de la industria de defensa en su curso de verano - CEU FERNANDO III

SEVILLA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad CEU Fernando III ha celebrado la tercera sesión de su primer curso de verano 'Jornadas sobre Defensa y Sociedad', que se desarrolla durante este mes en la Ermita de Santa Clara de El Puerto de Santa María (Cádiz). La conferencia, titulada 'Economía de la defensa, gasto militar y crecimiento económico', fue impartida por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla, José Manuel Cansino, y presentada por el vicepresidente del Patronato de la Fundación Universitaria Fernando III El Santo, Juan Jurado.

La sesión ha contado con la asistencia del viceconsejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local de la Junta de Andalucía, Rafael Sánchez Saus, y del subdelegado de Defensa en la provincia de Cádiz, Ángel Umbría, quienes han respaldado una iniciativa que busca acercar a la sociedad el conocimiento y el debate sobre los principales retos en materia de defensa, seguridad y geopolítica, informa en un comunicado.

Durante su intervención, Cansino ha contextualizado el actual escenario internacional, recordando que 2025 registró ocho conflictos armados entre Estados, la cifra más elevada desde 1946, un dato que evidencia la creciente importancia de la seguridad y la defensa en el panorama global.

El profesor ha explicado que el ecosistema industrial vinculado a la defensa comprende cuatro grandes ámbitos: aeronáutica, defensa, seguridad y espacio. En conjunto, estas actividades alcanzaron en 2024 una facturación de 16.153 millones de euros, equivalente al 1,01 % del PIB español, si bien el gasto estrictamente militar representó 9.364 millones de euros.

Asimismo, ha recordado que, según los criterios de la OTAN, el gasto español en seguridad y defensa ascendió a 20.392 millones de euros durante ese ejercicio. La conferencia puso de relieve el peso económico de estas industrias. El sector aeronáutico representa el 8,9 % del PIB industrial, genera alrededor de 176.000 empleos directos e indirectos y aporta más de 5.000 millones de euros en recaudación fiscal.

Por su parte, la industria de defensa y seguridad supone el 7,1 % del PIB industrial, sostiene cerca de 160.000 puestos de trabajo y genera una recaudación superior a 4.000 millones de euros. En el ámbito espacial, la facturación supera los 2.000 millones de euros, generando cerca de 23.000 empleos y una recaudación fiscal superior a los 700 millones de euros.

SECTOR CON ELEVADO IMPACTO EN EL EMPLEO

Entre las principales conclusiones expuestas, Cansino ha destacado el importante efecto tractor de la industria de defensa sobre la economía. Por cada empleo directo que genera el sector se crean, de media, 3,5 empleos indirectos, mientras que cada euro de ingresos directos recibido por las empresas se traduce en 2,2 euros de recaudación fiscal.

El catedrático ha señalado, además, que Madrid, Andalucía y País Vasco concentran aproximadamente el 80 % de la producción industrial de defensa y del empleo vinculado a este ámbito. Durante el debate posterior también se ha abordado el papel de las pequeñas y medianas empresas dentro de esta industria.

Aunque España cuenta con compañías de referencia, el ponente ha apuntado que el tamaño de muchas de ellas sigue siendo inferior al de sus competidores europeos, lo que limita su capacidad de inversión en innovación y desarrollo. En este sentido, ha defendido una mayor concentración empresarial que permita ganar dimensión y competitividad, al tiempo que se abría un interesante debate sobre las oportunidades que las pymes pueden aportar a la cadena de valor del sector.

En la última parte de la conferencia, el profesor reflexionaba sobre la evolución de la seguridad internacional y el papel de la tecnología en la defensa contemporánea. Entre las ideas más relevantes destacaba que el 78 % del armamento enviado por España a Ucrania ha sido adquirido en Estados Unidos, debido a la insuficiente capacidad industrial europea para producir determinados sistemas.

Asimismo, subrayaba que la capacidad de disuasión entre los Estados ya no depende exclusivamente del volumen de sus fuerzas militares, sino del nivel tecnológico del que disponen, una realidad que sitúa la innovación como un elemento decisivo para la seguridad de los países. En este contexto, recordaba que buena parte de las capacidades militares de los miembros de la OTAN continúan dependiendo de la tecnología desarrollada por Estados Unidos, incluso en sistemas de armas fabricados por los propios países europeos.

UN ESPACIO PARA EL ANÁLISIS

Las Jornadas sobre Defensa y Sociedad constituyen el primer Curso de Verano organizado por la Universidad CEU Fernando III en El Puerto de Santa María --en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María-- y nacen con el objetivo de promover la reflexión sobre cuestiones de máxima actualidad relacionadas con la seguridad, la geopolítica, la economía y la defensa.

El ciclo concluirá con una última sesión el próximo 4 de agosto en la que expertos de reconocido prestigio continuarán analizando los retos que marcarán el futuro del escenario internacional.