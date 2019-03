La Universidad Loyola acoge en su campus en Sevilla un encuentro internacional sobre marketing universitario

Publicado 28/03/2019 12:34:25 CET

SEVILLA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campus de Sevilla de la Universidad Loyola acoge los días 1 y 2 de abril el 'Higher Education Marketing Colloquium', un encuentro internacional promovido por la Academia de Marketing británica que, por primera vez, se celebra fuera del Reino Unido.

El congreso, organizado en colaboración con la Universidad de Bournemouth, tiene como objetivo "fomentar la discusión, la colaboración y la generación de redes entre investigadores en el ámbito del marketing y en el ámbito de la educación superior", ha explicado en un comunicado Loyola.

Bajo el lema 'La gestión de la incertidumbre en tiempos de cambio en el marketing de la Educación Superior', en el encuentro se presentarán alrededor de una veintena de comunicaciones sobre temas como bienestar y felicidad en la Educación Superior, la deuda estudiantil, la ética del marketing, el marketing sostenible, las marcas con conciencia o el impacto del estudiante como consumidor.

En este sentido, este encuentro internacional contará con la participación de profesores e investigadores de gran recorrido y experiencia en el área de la gestión del marketing de la educación superior, que provienen de universidades de España, Reino Unido, Portugal, Holanda y Malasia.

Asimismo, la celebración del 'Higher Education Marketing Colloquium' está asociado a una edición especial en la revista científica 'The Journal of Marketing for Higher Education', por lo que al finalizar se invitará a las mejores propuestas presentadas a su publicación en la primavera 2.020.

La inauguración se desarrollará el 1 de abril a las 10,00 horas, estará presidida por el rector de la Universidad Loyola, Gabriel Pérez Alcalá, y contará con la participación de las dos profesoras organizadoras del encuentro, Purificación Alcaide, del Departamento de Comunicación y Educación de la Universidad Loyola, y Helen O'Sullivan, profesora del Departamento de Marketing de Bournemouth University.

A continuación, se desarrollará la conferencia inaugural, que correrá a cargo de Cristian Saracco, doctor en Comunicación Corporativa y Gestión Estratégica del Conocimiento por la Universidad Pontificia de Salamanca, experto en 'branding' y miembro de 'Medinge Group, think-tank internacional de branding cuyo foco son las marcas con conciencia'. A partir de 2014 se ha convertido en miembro del Consejo de Dirección de AEBrand -Asociación Española de Branding.

Asimismo, durante los días 1 y 2 se presentarán las diferentes comunicaciones científicas.