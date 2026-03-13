La Universidad Pablo de Olavide acoge la fase regional en Sevilla del 'European Youth Parliament'

Foto de familia de los participantes en la fase regional del 'European Youth Parliament' que acoge la Olavide. - UPO

SEVILLA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acoge desde este viernes hasta el domingo 15 de marzo la fase regional en Sevilla del 'European Youth Parliament' (EYP), organizado en colaboración con EYP España. Este encuentro reunirá a más de 80 jóvenes de 14 institutos de Educación Secundaria y Bachillerato de Andalucía con el objetivo de impulsar la oratoria, la cooperación intercultural y la formación en valores democráticos.

El 'European Youth Parliament' se ha inaugurado en el Salón de Grados del Centro Andaluz de Biología del Desarrollo de la UPO. El acto ha contado con las intervenciones del vicepresidente de EYP España, Joan Baptista Blasi; el diputado al Parlamento Europeo y exministro del Interior de España Juan Ignacio Zoido; la vicerrectora de Estudiantes de la Olavide, Pilar Moreno, y el presidente del Consejo Social de la UPO, Iván Pestaña, como se informa en un comunicado.

"Esta fase regional del 'European Youth Parliament' es también una ventana para mostrar a jóvenes de la región nuestra oferta formativa, nuestros valores y todo lo que representa la Universidad Pablo de Olavide: una docencia de calidad al servicio de la sociedad en el marco de una universidad pública andaluza", ha resaltado la vicerrectora de Estudiantes.

Por otra parte, el presidente del Consejo Social de la UPO ha destacado que "desde el Consejo Social se impulsarán iniciativas que fomenten el talento joven, la excelencia y la proyección internacional, reforzando el vínculo entre la Universidad y la sociedad".

Asimismo, ha señalado que se apuesta por el desarrollo académico y personal del estudiantado, por el impulso del liderazgo juvenil y por el fortalecimiento de una cultura de entendimiento y cooperación entre distintas realidades, a través de iniciativas de alto impacto educativo como EYP Sevilla 2026, que sitúan a Sevilla "como epicentro del talento joven y de la reflexión sobre los grandes retos europeos".

RECORRIDO GUIADO POR EL CAMPUS

Tras la inauguración, se ha realizado un recorrido guiado por el campus de la UPO a cargo de estudiantes de la propia universidad dentro del programa 'Lazarillo', organizado por el Área de Estudiantes de Grado. A lo largo del fin de semana, los y las jóvenes participantes trabajarán en actividades propias de la metodología EYP --dinámicas de team building general y por comités, 'committee work' y 'general assembly'-- que culminarán el domingo con la Asamblea General y el acto de clausura.

Asimismo, el evento contará con el apoyo de 32 voluntarios internacionales, procedentes de países como Portugal, Chipre, Finlandia, Italia, Austria, Rumanía, Armenia, Ucrania y Serbia, entre otros. Estos voluntarios ayudarán en la organización, coordinación académica y dinamización de los trabajos, aportando además una dimensión europea al encuentro y promoviendo el entendimiento intercultural.

La fase regional en Sevilla del EYP, que forma parte de una de las 14 sesiones regionales que EYP España organiza anualmente en todo el país, servirá de plataforma de selección de delegados que podrán asistir a la conferencia nacional y, posteriormente, a la sesión internacional. Esta cita, respaldada por el Consejo Social y el Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad Pablo de Olavide, convierte al campus de la UPO en un referente para el debate, el pensamiento crítico y la participación democrática del alumnado preuniversitario andaluz.