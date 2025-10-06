Universidad Pablo de Olavide premia los mejores Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en Estudios de Género e Igualdad

La UPO premia los mejores Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en Estudios de Género e Igualdad - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha celebrado esta mañana el acto de entrega de la VII edición de los Premios a Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) y Fin de Máster (TFM) en Estudios de Género e Igualdad. La delegada del Rector para la Igualdad de Género, Mónica Domínguez, acompañada por el presidente de la Fundación Iniciativa Social, Hilario Sáez, y la coordinadora de la Comisión de Formación del Centro Interdisciplinar de Estudios Feministas de las Mujeres y de Género (CINEF), Marian Pérez, ha hecho entrega de los diplomas a Dolores González, en la categoría de TFG, y Andrea Jiménez, en la categoría de TFM. El jurado también concedió un accésit a Rocío Cotán.

Según ha informado la institución en una nota, Dolores González , egresada del Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación en inglés, ha sido galardonada por su Trabajo Fin de Grado 'La vertiente lingüística de la represión franquista femenina. Análisis discursivo de informes de conducta y sentencias contra mujeres en Sevilla durante la Guerra Civil' tutorizado por la profesora María de la O Hernández López.

El jurado ha valorado de este trabajo su "contribución de manera directa a visibilizar y analizar, desde una perspectiva crítica e igualitaria, los mecanismos de represión y control ejercidos sobre las mujeres durante la Guerra Civil y el franquismo, reforzando la recuperación de la memoria histórica y a la denuncia de la violencia de género institucionalizada".

Por otro lado, Andrea Jiménez, quien ha cursado en la UPO el Máster de Género e Igualdad, ha sido premiada por su Trabajo Fin de Máster 'Señalética no sexista e igualitaria: proyecto de intervención en la Universidad Pablo de Olavide' tutorizado por la profesora Mónica Domínguez Serrano.

El jurado ha valorado la "virtualidad práctica del trabajo al desarrollar una propuesta que promueve un cambio cultural hacia la igualdad, favoreciendo entornos académicos más respetuosos y libres de discriminación de género".

Además, le ha sido concedido el accésit a la egresada del Doble Grado en Humanidades y Traducción e Interpretación Rocío Cotán por su trabajo 'Porque será un glorioso monumento de tu nombre, el que sea derribado al suelo por mano de una mujer: la mirada femenina en la obra de Artemisia Gentileschi' tutorizado por la profesora Ana María Aranda.

El jurado ha querido destacar este estudio por "rescatar y poner en valor la mirada femenina en la obra de Artemisia Gentileschi, marcada por su experiencia vital como mujer, visibilizando el protagonismo de las mujeres en la historia del arte y cuestionando los relatos dominados por perspectivas patriarcales".

"Estos premios son un reflejo del esfuerzo que se está realizando de manera trasversal en la Universidad para incorporar el enfoque de género en la investigación" ha destacado la delegada del Rector para la Igualdad de Género de la UPO, Mónica Domínguez, durante el acto.

Estos galardones, concedidos por la Delegación del Rector para la Igualdad de Género a través de la Oficina para la Igualdad de la UPO, tienen como objetivo promover el conocimiento que contribuya a la igualdad real entre mujeres y hombres y el reconocimiento de la diversidad sexual y de género en la construcción de una sociedad justa e igualitaria, que debe ser la temática abordada por los trabajos.