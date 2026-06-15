La Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) roza las 1.400 solicitudes el primer día de inscripción

Actividades de la Universidad Popular de Alcalá (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 15 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), a través de la Delegación de Educación, ha abierto este lunes, 15 de junio, el plazo de solicitud para el próximo curso 2026-2027 de la Universidad Popular con gran éxito de demanda.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, más de una treintena de cursos de música y artes escénicas, artesanía, formación académica, nuevas tecnologías y salud para los que se ofrecen 1.514 plazas de la que en esta mañana se han solicitado casi 1.400.

Existen cursos especializados para todas las edades que se imparten en distintos puntos de la ciudad: Casa de la Cultura, el Distrito Norte, el Centro de la Igualdad, el Distrito Centro-Oeste Silos-Zacatín y el Centro Cívico Cultural Sur.

En cuanto a la oferta para el próximo curso, en el apartado de artes se ofrecen talleres de 'Bailes de salón y latinos', 'Danza clásica infantil y juvenil', 'Danzas Urbanas', 'Flamenco infantil y para adultos', 'Guitarra y ukelele', 'Piano', 'Pintura y dibujo infantil y de adultos', 'Sevillanas infantil y para adultos', 'Copla', y 'Teatro infantil, juvenil y de adultos', entre otros.

Continúan los cursos de formación académica, como los de 'Acceso a Ciclo Superior', 'Acceso a la Universidad para mayores de 25 años y para mayores de 45 años', 'Apoyo escolar para primaria y secundaria de Matemáticas, Física y Química', e 'Inglés para adultos niveles A1 y A2'.