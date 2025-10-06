La Universidad Popular de Alcalá (Sevilla) impulsa su crecimiento con cerca de 60 talleres y 1.500 plazas

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 6 (EUROPA PRESS)

La Universidad Popular de Alcalá de Guadaíra se ha consolidado como un emblema del compromiso institucional con el desarrollo personal, formativo, de ocio y salud de la ciudadanía. Esta iniciativa municipal, que ha nacido en 1998 con algunos talleres en la Casa de la Cultura, ha evolucionado hasta ofrecer 1.500 plazas y cerca de 60 talleres distribuidos por distintos edificios públicos de la ciudad.

En una nota de prensa emitida por el Consistorio, el responsable municipal de Educación, Pablo Chain, que ha visitado algunos de los talleres, ha subrayado que estos "datos de trayectoria y seguimiento por parte de la ciudadanía son una muestra de la calidad del servicio y la continua adaptación a las necesidades y demandas que van surgiendo en la sociedad".

Ha reiterado, además, "el fuerte compromiso del Equipo de Gobierno con esta iniciativa, por su papel tan importante en el ocio, la formación, las artes y la proyección del desarrollo personal de la población alcalareña".

La alta demanda, según el Consistorio, ha llevado a la ampliación de la oferta de talleres, muchos de los cuales agotan plazas cada año. Por ello, se han habilitado nuevos horarios y centros, extendiendo la actividad desde la Casa de la Cultura a los Distritos Norte y Silos-Zacatín, el Centro de la Igualdad y el Centro Cívico Cultural Sur.

La oferta formativa incluye talleres de acceso a la Universidad para mayores de 25 y 45 años, acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior, inglés, y clases de apoyo en Matemáticas y Física y Química para adolescentes. En el área artística se imparten cursos de pintura, baile, copla, guitarra, danza y teatro, y en artesanía, talleres de manualidades y costura. En el ámbito de la salud se desarrollan actividades como yoga, pilates, body flow, relajación, estimulación de la memoria y psicomotricidad para mayores de 65 años, este último incorporado este curso. Los detalles de la programación están disponibles en la web municipal