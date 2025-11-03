La Universidad de Sevilla entre las 300 mejores del mundo y la quinta de España según el ranking CWTS Leiden

Archivo - Símbolo de la Fama, que corona la puerta principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) se ha posicionado en el puesto 275 entre la mejores del mundo según el ranking CWTS Leiden. La institución ha avanzado seis posiciones desde la última edición y se coloca como la quinta mejor valorada de nuestro país.

Según una nota de prensa remitida por la US, el ranking analiza más de 1.500 instituciones de educación superior de todo el mundo. En esta línea, la universidad sevillana ha publicado 5.807 publicaciones entre 2020 y 2023, 194 más que en la edición anterior. El número de publicaciones situadas dentro del Top 1% de las más citadas se eleva a 42, una más que la edición anterior.

Por su parte, con respecto a la división en campos de conocimiento, el área mejor posicionada continúa siendo la de 'Mathematics and computer science', que se sitúa en la posición 142 a nivel mundial, entre las 15% mejor valoradas en este campo, mientras que en España mantendría la cuarta posición. La siguiente es 'Social sciences and humanities', que conserva su posición en la 208 a nivel internacional y la 6 en España.

También, destaca 'Life and earth sciences' que se sitúa en la posición 270 a nivel internacional, mejorando dos posiciones respecto a la edición anterior, y la 7 en España. También destaca la mejora en el área 'Biomedical and health sciences', que escala 20 puestos, la mayor subida en posiciones, y se sitúa en el puesto 341 del mundo y 7 de España.

En cuatro de las cinco las áreas, la US estaría en el top 300 mundial. Además, casi todas las áreas mejoran su producción científica, destacando 'Biomedical and health sciences', que registra 127 publicaciones más.

También destaca la actuación de la US a nivel nacional. Se posiciona entre las cuatro mejores universidades en 'Mathematics and computer Science' y 'Physical sciences and engineering', entre casi 50 universidades nacionales evaluadas.