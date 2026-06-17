La Universidad de Sevilla acude al encuentro Ulysseus de Innsbruck (Austria) para debatir con centros europeos

Foto de familia de los representantes de las universidades europeas pertenecientes al encuentro Ulysseus - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de representantes de las universidades socias de Ulysseus, la alianza de Universidades europeas liderada por la Universidad de Sevilla (US) han participado en el Ulysseus Summit, celebrada en Inssbruck (Austria), donde han debatido sobre estrategias que respaldarán los futuros procesos de toma de decisiones.

Según ha detallado el centro universitario, a lo largo de dos jornadas, líderes académicos, investigadores, profesorado, estudiantes y personal administrativo han reflexionado sobre las fortalezas y debilidades del proyecto y han explorado oportunidades para su tercera fase.

De esta manera, el evento ha comenzado con una intervención del presidente del Management Center Innsbruck (MCI), The Entrepreneurial School, el profesor Andreas Altmann, quien ha dado la bienvenida a todos los participantes y ha destacado la importancia de reunir "el mayor número posible de perspectivas" para contribuir a dar forma a la próxima etapa de Ulysseus.

A continuación, han intervenido la coordinadora general de Ulysseus, Rocío Martínez de Pablos, y su directora general, Inmaculada Periáñez, quienes también se han subrayado la relevancia del encuentro, de manera que toda la cumbre se ha basado en el concepto de cocreación como herramienta para diseñar Ulysseus Tres.

Para comenzar, los participantes han sido divididos en grupos diversos compuestos por personas procedentes de distintas universidades y con diferentes funciones dentro de sus instituciones. En ellos, han debatido qué prácticas han funcionado mejor hasta el momento y qué aspectos deberían mejorarse en la siguiente fase del proyecto. Posteriormente, un portavoz de cada grupo ha compartido sus reflexiones con el conjunto de asistentes.

IMPULSANDO LA COLABORACIÓN Tras la sesión plenaria, varios grupos de trabajo han celebrado sesiones paralelas basadas en los nueve paquetes de trabajo que actualmente estructuran la alianza. Estas sesiones han proporcionado un espacio dinámico y constructivo para revisar los avances, reforzar la colaboración y definir futuras líneas de actuación en toda la alianza.

Los participantes han mantenido debates productivos para evaluar las actividades en curso, compartir conocimientos y desarrollar ideas estratégicas que respaldarán una toma de decisiones informada y sólida. Se ha prestado especial atención al "desarrollo de programas académicos conjuntos", con un marcado espíritu de cooperación que ha guiado los esfuerzos de alineamiento, la cocreación y la definición de próximos pasos claros.

El programa también ha puesto de relieve prioridades clave como la inclusión, la diversidad y el fortalecimiento de capacidades, al tiempo que ha reforzado los vínculos entre investigación, innovación y oportunidades de financiación.

Además, los representantes estudiantiles han contribuido activamente mediante la reflexión sobre los logros alcanzados y la planificación de futuras iniciativas, incluidas aquellas relacionadas con la gobernanza y la organización de eventos.

Asimismo, las sesiones han concluido con un enriquecedor intercambio entre expertos en comunicación, que ha generado valiosas ideas para mejorar la difusión, la colaboración y el impacto global de la alianza.

MESA REDONDA SOBRE EL PAPEL DE LAS UNIVERSIDADES EUROPEAS

Uno de los momentos más destacados de la cumbre ha sido la mesa redonda dedicada al papel de las Universidades Europeas, que ha reunido a participantes de la cumbre, actores clave y representantes de instituciones de educación superior de Austria y de la Eurorregión Tirol-Alto Adigio-Trentino que participan activamente en alianzas de Universidades Europeas.

La actividad ha ofrecido "valiosas perspectivas" sobre la importancia estratégica y la evolución futura de estas alianzas, poniendo de relieve su creciente contribución a la transformación de la educación superior europea y al fortalecimiento de la posición de Europa en el escenario global.

En resumen, el encuentro ha destacado el papel fundamental de las alianzas para impulsar la competitividad, la cohesión y la innovación en Europa mediante la colaboración y el aprovechamiento compartido de recursos. Los debates han puesto de manifiesto su creciente importancia estratégica tanto a escala nacional como europea, así como su contribución a la paz y a los valores compartidos.

De manera que los estudiantes han ocupado un lugar central en estos esfuerzos, con un firme respaldo a una mayor inclusión, movilidad y experiencias transfronterizas. Los participantes también han centrado su atención en las competencias del futuro, especialmente en los ámbitos de la inteligencia artificial y las disciplinas STEAM.

En conjunto, ha existido un "firme llamamiento a que las alianzas generen un impacto social significativo", alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y respaldado por asociaciones regionales más sólidas.