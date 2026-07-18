La Universidad Sevilla aprueba las cuentas anuales de 2025 y deja constancia de las incidencias y salvedades del auditor

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo Social de la US, ha decidido, con 14 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención, aprobar las cuentas anuales de la US correspondientes al ejercicio 2025, dejando constancia expresa del informe emitido por el presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, en el que se hace referencia a las tres salvedades formuladas por el auditor y a la situación financiera de la Universidad.

El Consejo Social ha puesto de manifiesto su preocupación por la situación económico-financiera de la Universidad, no solo por el resultado económico-patrimonial ajustado negativo (-14,8 millones de euros) sino también por la evolución desfavorable de la situación patrimonial, tal y como ha señalado la entidad educativa en una nota de prensa.

La Universidad de Sevilla ha expresado, asimismo, su confianza en que la evaluación técnica comprometida por la Junta de Andalucía contribuya a ajustar la financiación a las necesidades reales de una institución de su dimensión y complejidad.

La existencia de un remanente de tesorería no afectado negativo activa las obligaciones previstas en el artículo 57.8 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario, por las que el Consejo Social insta a la Universidad a adoptar las medidas necesarias para recuperar el equilibrio financiero, mediante la reducción del gasto en el nuevo presupuesto.

Asimismo, considera que la elaboración de un Plan Económico-Financiero, en los términos previstos en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, constituye el instrumento jurídicamente más adecuado para restaurar el equilibrio.

Tanto el Consejo Social como la Universidad de Sevilla están totalmente de acuerdo en que este plan económico financiero nada tiene que ver con un plan de ajuste indiscriminado, sino que se trataría de un plan para optimizar el gasto de los recursos públicos y, a su vez, obtener nuevas fuentes de ingresos.

La Rectora ha puesto de manifiesto que uno de los objetivos de la recién creada Oficina de Captación de Fondos Estratégicos e Institucionales, no es otro que incrementar los ingresos propios de la Universidad del 27% actual al 35%, antes de 2031.

Ambas entidades han coincidido en que este Plan, diseñado para garantizar la sostenibilidad financiera de la Universidad, tiene como máxima la preservación de la calidad de la docencia, la investigación y la transferencia del conocimiento, así como la función social de la Universidad y el apoyo a las personas y colectivos que más lo necesitan, y sin comprometer la viabilidad de la Universidad de Sevilla en ningún momento.

Con este acuerdo, el Consejo Social cumple simultáneamente con su obligación legal de aprobar la rendición de cuentas de la Universidad y con su deber de advertir formalmente sobre la necesidad de adoptar las medidas que permitan restablecer el equilibrio económico-financiero exigido por nuestro ordenamiento jurídico.

La Universidad de Sevilla, con la ayuda del Consejo Social, continuarán trabajando, con mayor responsabilidad si cabe, para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, reforzar la captación de fondos y garantizar la sostenibilidad de la institución, sin comprometer su misión docente, investigadora y social.