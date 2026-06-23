Universidad de Sevilla aprueba la norma de evaluación compensatoria y cuatro nuevas dobles titulaciones internacionales

Archivo - Detalle de la escultura de la Fama que remata la fachada prinicipal del Rectorado - US - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha celebrado este martes, 23 de junio, una sesión ordinaria que ha arrancado con unas palabras de pésame de la rectora, Carmen Vargas, por el reciente fallecimiento del consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos. Durante la sesión del órgano ejecutivo de la US, se ha aprobado la normativa de la evaluación compensatoria y cuatro nuevas dobles titulaciones, al tiempo que se ha informado del Plan de Eficiencia Organizativa para la Sostenibilidad Financiera.

La nueva normativa regula una compensación excepcional que permite al estudiantado superar la última asignatura pendiente una vez estudiado su rendimiento global. Este procedimiento, conocido en la comunidad universitario como 'la compensatoria', es un compromiso electoral de la rectora, Carmen Vargas, remarca la institución académica en un comunicado.

El estudiantado sólo podrá solicitar la revisión extraordinaria de una única asignatura sobre la base de su rendimiento global en una titulación de Grado o de Doble Grado. Esta asignatura tendrá que ser con carácter general de formación básica u obligatoria; y quedan excluidos los Trabajos de Fin de Grado (TFG), el 'Prácticum', las prácticas externas curriculares, las asignaturas de titulaciones que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada y las asignaturas que acrediten la adquisición de la competencia lingüística correspondiente al nivel del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Los estudiantes que deseen solicitar la compensatoria deben cumplir los siguientes requisitos: estar matriculado de la asignatura objeto de compensación curricular en el mismo curso en que se solicite; haber aprobado todas las asignaturas del Plan de Estudios correspondiente, salvo la asignatura cuya revisión extraordinaria se solicita; haber cursado un mínimo del 50% de la carga lectiva de su titulación en la US; haberse presentado como mínimo a cuatro convocatorias de la asignatura objeto de compensación y haber obtenido, al menos, una calificación de 3 sobre 10 en dos de estas convocatorias.

Además, está el hecho de haber realizado y superado los proyectos o las prácticas de laboratorio o la participación en seminarios, cuando sea una condición para poder superar la asignatura prevista en su guía docente; no haber obtenido una compensación curricular con anterioridad en la misma titulación. Al respecto, existe una disposición transitoria para los estudiantes que ya se encuentren, en este curso 2025-2026, en las condiciones que se indique en la normativa, con el fin de que no tengan que esperar al próximo curso.

PLAN DE EFICIENCIA ORGANIZATIVA

En el apartado de Planificación Estratégica y Económica, la vicerrectora del área, Carmen Barroso, ha informado sobre el Plan de Eficiencia Organizativa para la Sostenibilidad Financiera para este año 2026. Este Plan, propuesto por el equipo de gobierno, ha sido previamente presentado a diferentes colectivos de la comunidad universidad en el transcurso de unas reuniones que han permitido recoger diferentes aportaciones y/o sugerencias.

Esta dinámica de trabajo responde a la voluntad del equipo de gobierno de abordar la situación financiera con transparencia, diálogo y sentido institucional. En este sentido, la puesta en marcha de este plan se enmarca en un contexto presupuestario especialmente exigente, marcado por el notable incremento del capítulo I de la institución, relativo a los gastos de personal.

A ello se suma la necesidad de actuar con prudencia mientras las universidades públicas andaluzas continúan pendientes del desarrollo de la auditoría técnica acordada con la Junta de Andalucía.

El Plan se estructura en cinco grandes líneas y recoge un conjunto de medidas encaminadas a la contención del gasto. De este modo, el equipo de gobierno estima que la puesta en marcha de las medidas permitirá una contención del capítulo 1 de la institución, así como un ahorro estimado de 16 millones de euros en 2026. Asimismo, se espera que el citado plan contribuya a preservar la estabilidad financiera a la espera de recibir la financiación necesaria sin renunciar a sus principales objetivos académicos, investigadores y de servicio público.

DOBLES TITULACIONES INTERNACIONALES

De otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado en el área de intenacionalización cuatro nuevas dobles titulaciones internacionales de posgrado. Dos de estos nuevos programas se impartirán en el marco de la Universidad Europea Ulysseus: la doble titulación internacional de 'Máster Universitario en Fisiología y Neurociencia' por la Universidad de Sevilla y el 'International Neuroscience Máster (INM)' por la Université Côte d'Azur (Francia) (UNICA); y la doble titulación internacional de 'Máster Universitario en Ingeniería Química' por la Universidad de Sevilla y 'Ingegneria Chimica e di Processo' Università Degli Studi di Genova (Italia) (UNIGE).

La doble titulación internacional de 'Máster Universitario en Estudios Históricos Avanzados' por la Universidad de Sevilla y 'Laurea Magistrale in Scienze Storiche (Historical Sciences), clase LM-84', por la Università degli Studi di Napoli Federico II (Italia) (UNINA); y la doble titulación internacional de 'Máster Universitario en Física Nuclear' por la Universidad de Sevilla y 'Doppia Laurea Magistrale in Fisica delle Materia e Fisica Applicata' por la Universitá Degli Studi di Milano-Bicoca (Italia) completan la nueva oferta de posgrado internacional.