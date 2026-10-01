La Universidad de Sevilla concede a la actriz María Galiana su Premio Alumni honorífico

La actriz María Galiana, tras recibir su Premio Alumni honorífico en la Universidad de Sevilla - US

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz sevillana de teatro, cine y televisión María Galiana ha recibido a sus 91 años el Premio Alumni honorífico, que se ha entregado en la sexta edición de los Premios Alumni Universidad de Sevilla Impacto Social Fundación La Caixa, que destaca aquellas trayectorias que, desde ámbitos profesionales, científicos, culturales, empresariales o sociales, constituyen un ejemplo de compromiso, excelencia e impacto positivo, además de servir de inspiración para las nuevas generaciones de estudiantes.

María Galiana estudió Filosofía y Letras en la especialidad de Historia, en la Universidad de Sevilla. La actriz es muy reconocida por su papel de Hermina López, en la serie de televisión Cuéntame cómo pasó y por su participación en la película dramática Solas, que le valió el Premio Goya en 1999 como mejor actriz de reparto. Además, es Hija Predilecta de Andalucía y Medalla de Andalucía, remarca la US en una nota de prensa.

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha destacado la trayectoria de María Galiana: "La US reconoce a una de las grandes actrices de este país, a una profesora que dedicó décadas a la enseñanza y a una mujer que ha hecho de la independencia y de la libertad una manera muy personal de estar en el mundo". Galiana, antes de su salto a la actuación fue profesora de instituto --"su gran vocación", ha confesado en su discurso--.

La fuerte vinculación de la actriz con la Universidad de Sevilla ha quedado patente durante el acto. Además de que su marido y uno de sus hijos son profesores de la US, María ha relatado que era tan solo una niña de 17 años cuando entró en la Universidad y ha contado anécdotas entrañables de cuando se inició en la Facultad, que en aquel entonces se ubicaba en la calle Laraña. "Me siento en mi casa, en mi familia", ha expresado.

La vicerrectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Gallardo, informó en su discurso de que en esta edición han sido 47 las candidaturas a estos premios, que han mostrado una diversidad de extraordinaria de campos con impactos muy relevantes que han conseguido transformar y mejorar la sociedad.

Los VI Premios Alumni US Impacto Social / Fundación La Caixa ponen el foco en iniciativas que abordan algunos de los principales desafíos sociales y medioambientales del presente. En esta edición, los reconocimientos, entregados de la mano de Ana Soler Nieto, directora del Centro de Instituciones de Andalucía Caixa Bank, distinguen también las trayectorias de Jorge Gil Martínez, Yolanda Pérez Centeno, Virginia Bersabé Ruiz y Francisco Javier Vázquez Vela, cuyos proyectos desarrollan distintas formas de generar impacto en la sociedad.

TRANSFORMAR RESIDUOS EN ALIMENTO

El primer Premio Alumni ha recaído en Jorge Gil Martínez, por una trayectoria centrada en la innovación y la sostenibilidad. Su trabajo impulsa la transformación del bagazo procedente de la elaboración de cerveza en ingredientes destinados a la alimentación humana, especialmente proteínas y fibras.

La iniciativa alcanza una dimensión industrial mediante el desarrollo tecnológico y las patentes, así como con la puesta en marcha de una planta en Estados Unidos, que supone una inversión de 100 millones de dólares y cuenta con capacidad para producir alrededor de 7.000 toneladas anuales de aislado de proteína, además de generar empleo. El proyecto plantea así una vía de aprovechamiento de un material considerado residuo para convertirlo en un nuevo recurso dentro del ámbito de la alimentación.

Entre los accésits entregados se encuentra el concedido a Francisco Javier Vázquez Vela, una trayectoria de amplio alcance premiada "por su compromiso con una transformación digital y una inteligencia artificial más accesibles, inclusivas y orientadas a las personas".

Su candidatura reúne más de 1.500 profesionales formados, más de 150 actuaciones y alrededor de 2.000 horas de formación, además de la colaboración con más de un centenar de organizaciones. Su actividad presta especial atención a pequeñas empresas, entidades del tercer sector, mujeres y entornos rurales, con la intención de reducir las brechas digitales y de ampliar las oportunidades que "permiten que más personas puedan participar de los cambios que están definiendo nuestro tiempo".

El arte como espacio para preservar la memoria Otro de los accésit reconoce a Virginia Bersabé Ruiz, cuya trayectoria artística se desarrolla durante alrededor de quince años en torno a las mujeres mayores, la memoria, el envejecimiento, la identidad y el mundo rural.

Su trabajo combina la pintura y las exposiciones con una destacada actividad en el espacio público. A través de más de 60 intervenciones murales, la artista incorpora al paisaje de pueblos y ciudades los rostros y las historias de las personas representadas. Su propuesta sitúa el arte como una herramienta para hacer visibles determinadas realidades y preservar la memoria colectiva, con especial atención a las mujeres mayores y al mundo rural.

El audiovisual como herramienta de reflexión social Este año se han ampliado los premios, otro de los accésit corresponde a Yolanda Pérez Centeno, cuya trayectoria cinematográfica se desarrolla desde Andalucía y utiliza el audiovisual como espacio para abordar cuestiones sociales, familiares y jurídicas.

En sus trabajos aparecen temas como la infancia, las relaciones familiares y la memoria, junto con distintas problemáticas sociales y jurídicas. Entre sus obras se encuentra el cortometraje Imposible decirte adiós, proyectado en abril de 2026 en el Congreso de los Diputados, dentro de una sesión de trabajo vinculada a un debate legislativo. El reconocimiento destaca así el uso de la creación audiovisual como instrumento para generar reflexión, sensibilización y conversación en torno a cuestiones que forman parte de la sociedad.