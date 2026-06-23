La Universidad de Sevilla defiende su plan de ajuste de 16 millones de euros a la espera de la auditoría de la Junta

Archivo - Exrepresentantes de Cadus piden la dimisión del rector de la US por el desalojo "forzoso" de la acampada pro Palestina. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha defendido de nuevo su plan de ajuste de 16 millones de euros, que consta de 36 medidas, y lo ha hecho este martes, 23 de junio, en su Consejo de Gobierno. Esos puntos están estructurados en cinco grandes bloques, tal como constaba en uno de los borradores del texto, consultado semanas atrás por Europa Press, de manera que el documento se articula en torno a la racionalización del gasto; la dedicación docente del profesorado; la dedicación del Personal Técnico, Gestión, Administración y Servicios (PTGAS); la promoción y contratación de personal y planes propios, becas y actividades.

Entre esas medidas se contempla la reprogramación de la convocatoria de plazas para docentes, la conversión de becas de formación en prácticas curriculares, una disminución de las plazas de tribunales y una menor oferta de asignaturas optativas. En este sentido, la rectora, Carmen Vargas, ha vuelto a reivindicar, "desde el diálogo institucional", una mayor financiación para las universidades públicas.

"Seguimos avanzando en esa reivindicación para que la Junta de Andalucía pague y reconozca la deuda que tiene con las universidades públicas, y para garantizar la suficiencia financiera de las mismas, y alcanzar cuanto antes el 1% del PIB andaluz como suelo para la financiación", ha abundado al respecto.

Vargas también ha puesto sobre la mesa la necesidad de contar con un plan plurianual de infraestructuras "suficientemente dotado" y de disponer de una "financiación necesaria" para la implementación de todas las nuevas titulaciones aprobadas, "algunas de ellas de un elevado coste, porque las hay del ámbito de las STEM". Con todo, las medidas que se tomarán desde el Rectorado de la US "se llevarán a cabo dentro del marco institucional y la actuación como sistema de universidades públicas andaluzas".

La rectora ya trasladó en el último Consejo de Gobierno un informe detallado con los números y costes actuales de la plantilla de la institución académica después del acuerdo de financiación alcanzado en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en virtud del cual la Hispalense percibirá, de momento, en 2026 un total de 449,3 millones (montante que incluye 2,5 millones para la "sostenibilidad financiera" y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS).