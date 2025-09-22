La Universidad de Sevilla destaca la visita de los Reyes al yacimiento de Egipto que dirige una investigadora del centro

Los Reyes visitan el yacimiento arqueológico de una investigadora de la Universidad de Sevilla en Egipto. - FRANCISCO GOMEZ

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha destacado la visita de los Reyes de España al yacimiento arqueológico del templo funerario del faraón Tutmosis III, en Luxor, durante su último viaje oficial a Egipto. Actualmente, la investigadora de la Universidad Myriam Seco es la encargada de dirigir el proyecto, que se desarrolla gracias a la colaboración entre el centro y el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto.

Según ha informado la institución académica en un comunicado, durante su recorrido por el yacimiento, Don Felipe y Doña Letizia han podido conocer los avances del proyecto y los hallazgos "más significativos que se han obtenido en estos años". Así, Seco los ha acompañado en todo el recorrido y les ha mostrado el recinto y "sus principales peculiaridades".

El templo, situado en "un enclave privilegiado de la antigua Tebas Occidental", fue construido por el faraón Tutmosis III --alrededor de 1479-1425 a.C.-- mediante un "sistema de terrazas similar al templo de la reina Hatshepsut en Deir el Bahari".

Este conjunto arquitectónico presenta en su eje central dos patios, un pórtico, una sala hipóstila y el sector de capillas. En el oeste había una serie de capillas dedicadas al faraón, la familia de faraón y diversas divinidades, que "lamentablemente estaban muy destruidas", ha afirmado la Universidad.

Aun así, las líneas del pavimento "han permitido colocar en su lugar original una estela de falsa puerta de Tutmosis III que durante mucho tiempo estuvo en el templo de Ramsés III de Medinet Habu".

Algunos fragmentos de relieve conservados "permiten afirmar que en este templo fueron esculpidas grandes escenas de batallas protagonizadas por este faraón que pasó a la posteridad por ser uno de los grandes guerreros de Egipto".

Las intervenciones arqueológicas durante 17 años han permitido excavar y restaurar los muros perimetrales del monumento y algunos elementos arquitectónicos. En la parte sur han sido localizadas viviendas de sacerdotes y quedan algunos vestigios de lo que fue la capilla de la diosa Hathor. En la parte norte fue hallado un sector de talleres y almacenes, donde también han sido descubiertas unas estructuras arquitectónicas muy simples y asociadas con el mantenimiento y abastecimiento de los trabajadores adscritos al templo, incide dicho comunicado.

Un hallazgo "especialmente significativo se produjo en el sector noreste, cuando se excavó un muro que había caído a causa de un terremoto". Debajo aparecieron los vestigios de la casa de un gran sacerdote llamado Khonsu, que vivió en época de Ramsés II.

Fuera del templo también han sido localizados elementos de "gran importancia". Al exterior del muro perimetral norte se encuentra un gran vertedero con objetos y restos orgánicos que permiten conocer las ofrendas y los alimentos que consumían los sacerdotes, en tanto que al exterior del muro perimetral sur fue hallado un edificio administrativo con documentos escritos en papiros, cerámica y piedra caliza cuyo contenido está relacionado con el funcionamiento religioso y administrativo de aquel lugar.

Además, algunos documentos han demostrado la relación que había entre los equipos de trabajo de este templo y el de la reina Hatshepsut durante su fase de construcción.

Los investigadores que trabajan en este yacimiento están preparando actualmente un libro sobre todos los materiales encontrados en una tumba de hace 3700 años. "Todo apunta que fue la tumba de mujeres vinculadas a la música y a la danza según demuestran fragmentos de instrumentos musicales y 25 paddle dolls que, con toda probabilidad, representaban de manera simbólica lo que era un coro de mujeres cantoras y danzarinas", han destacado.

La Universidad de Sevilla continúa con los trabajos en este yacimiento. El proyecto se desarrolla en colaboración con el Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto y cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Gaselec, la empresa Arabian Cement y el American Research Center, Egypt (Antiquities Endowment Fund).