La Universidad de Sevilla diseña una parada de autobús bioclimática que reduce hasta 20 grados el interior

SEVILLA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Superior de Ingenieros de la Universidad de Sevilla (US) ha diseñado una parada de autobús bioclimática que reduce hasta 20 grados la temperatura de su entorno. Esta marquesina "inteligente" detecta cuándo hay un usuario esperando y activa su sistema de "acondicionamiento térmico".

Tras señalar en una nota de prensa de la Fundación Descubre que el primer prototipo se instalará en la capital en 2024, ha explicado el mecanismos de esta parada bioclimática. En concreto, ha indicado que la arquitectura bioclimática aprovecha las condiciones ambientales y elementos naturales para "lograr que se integre de forma armoniosa con el entorno". El investigador de la US José Sánchez ha informado que no funciona como un aire acondicionado, sino que la "propia estructura de la parada emite frescor".

En el estudio 'Thermal conditioning of short-term stays. Radiant solution in a bus stop in Seville', los científicos explican que esta parada está compuesta por tres partes. En primer lugar, un tanque subterráneo donde se almacena agua depurada. Este elemento está conectado a la estructura de la parada de autobús, mediante tubos que recorren su interior y hasta el techo, lugar donde hay instalados sensores y placas solares. "A pesar de que consta de más elementos, su producción es más económica que las paradas de autobús comunes", añade José Sánchez.

Los expertos explican que, por la noche, el agua del tanque se enfría y mantiene el frescor. Cuando la parada detecta mediante sus sensores la presencia de personas, activa su sistema y expulsa el agua mediante unos poros muy pequeños. Durante el día, los paneles fotovoltaicos acumulan la energía que impulsa el agua. De esta manera, la posee un sistema de autosuficiencia que permite enfriar el agua y "tomar decisiones" como detener su funcionamiento, gracias a los sensores de temperatura.

El prototipo está ideado como un refugio climático, de modo que ejercería su función de enfriamiento durante las horas más calurosas del verano de 13,00 a 19,00 horas. "Si la temperatura alcanza los 42 grados centígrados, la sensación térmica en el interior de la marquesina sería aproximadamente de 23", señala José Sánchez.

De igual modo el grupo 'Termotecnia' está instalando refugios bioclimático para los niños en los patios de los centros educativos como en el colegio Arias Montano, según ha indicado José Sánchez en la nota de prensa.