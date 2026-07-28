La Universidad de Sevilla y EVO Auto impulsan con una nueva cátedra la investigación en torno al "futuro del transporte"

Representantes de EVO y la Universidad de Sevilla en el acto inaugural de la Cátedra de Movilidad de Nueva Generación celebrado en la Escuela Superior de Ingeniería. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) y la empresa de automóviles sevillana EVO han celebrado este miércoles en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) el acto inaugural de una Cátedra de Movilidad de Nueva Generación, una iniciativa destinada a "impulsar la investigación, la formación y la transferencia de conocimiento" en torno a los "grandes desafíos" en el futuro del transporte y la logística.

Según ha precisado el centro universitario en una nota de prensa, el proyecto ha sido impulsado con el propósito de "crear un espacio estable de colaboración" entre el ámbito académico y el tejido empresarial, de manera que favorecerá el desarrollo de proyectos de I+D, actividades formativas, divulgación científica y nuevas líneas de innovación en áreas como el hidrógeno, la electrificación, la digitalización, la inteligencia artificial, la movilidad inteligente y las tecnologías aplicadas a la industria.

Asimismo, su objetivo fundamental será la "promoción de actividades docentes y de investigación interdisciplinar" vinculada a la movilidad de nueva generación que estudien "la realidad, los retos y las perspectivas" del desarrollo de nuevas estrategias, tecnologías y "soluciones innovadoras" en este ámbito, con especial atención al diseño de vehículos eléctricos y de pila de combustible, la gestión avanzada de la energía, la gestión térmica inteligente en el vehículo, la electrónica de potencia, la inteligencia artificial, los gemelos digitales, la conectividad avanzada y la fabricación inteligente.

De esta manera, la US y EVO han encuadrado la iniciativa en los compromisos adquiridos en el marco del 'Programa Ipcei Hy2Move', promovido por la Comisión Europea y aprobado por varios estados miembros, que destina más de 1.400 millones de euros públicos y privados al impulso del hidrógeno en la movilidad, y en el que la empresa automovilística ha participado con el proyecto denominado 'Ah2hub', creado para diseñar y desarrollar una "nueva generación" de vehículos de pila de combustible de hidrógeno "adaptados a entornos logísticos y de transporte público de alto impacto".

En concreto, el proyecto ha abordado el desarrollo de arquitecturas energéticas avanzadas, propulsión modular, conectividad 5G segura, gemelos digitales y sistemas de inteligencia artificial aplicados al rendimiento y gestión de flotas, con "aplicación directa" tanto a autobuses de doce metros como articulados de 18 metros y la producción en serie de tractores de terminal.

Por su parte, la empresa sevillana ha trabajado con una estrategia de "escalado industrial progresivo", orientada a generar impacto económico local, reforzar cadenas de valor europeas y acelerar la llegada al mercado de estas tecnologías.

Además, el proyecto 'Ah2Hub' ha sido seleccionado en el marco del 'Proyecto Importante de Interés Común Europeo' (Ipcei) Hy2Move, así como ha sido financiado por los fondos 'Next Generation' de la Unión Europea en el marco del 'Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia', a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE).

En el acto de inauguración han participado el director de la ETSI, Andrés Sáez; el director general de Transferencia del Conocimiento, Ramón González; el director del Secretariado de Transferencia del Conocimiento y Emprendimiento, Ángel Trigo; el director general de EVO, José Juan Mellado; el director de Investigación y Desarrollo, Alberto Pérez y la directora de comunicación, Silvia Oñate.

Allí, ambas partes han iniciado el programa previsto, que propone "actividades conjuntas de I+D+i" a través de la realización de cursos de postgrado y de especialización para alumnos y profesionales, así como la organización de foros de encuentro, jornadas técnicas, proyectos de investigación, programas de formación, trabajos fin de grado, máster y tesis doctorales, de manera que ha consolidado un "punto de encuentro" para el "intercambio de conocimiento y el desarrollo de nuevas capacidades".

Al hilo, Mellado ha afirmado que el liderazgo tecnológico se construye "compartiendo conocimiento, generando oportunidades para el talento y creando entornos donde la investigación pueda convertirse en soluciones con impacto real".

Por su parte, la US ha manifestado que "aportará su capacidad científica y su experiencia" en la formación de profesionales "altamente cualificados" para responder desde el conocimiento a las necesidades presentes y futuras de un sector en "constante evolución" que, además de precisar nuevas tecnologías, infraestructuras y modelos energéticos, requerirá "personas preparadas para imaginar, diseñar y hacer realidad esa transformación".