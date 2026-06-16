Universidad de Sevilla impulsa una empresa basada en conocimiento que acelera la llegada de la fusión nuclear comercial

Archivo - Eje central del proyecto del 'Tokamak', en foto de recurso - US - Archivo

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha formalizado este martes, 16 de junio, la constitución de Smart Fusion Energy, una nueva empresa basada en el conocimiento (EBC) promovida por los investigadores Eleonora Viezzer y Manuel García Muñoz. La nueva entidad nace a partir de resultados de investigación obtenidos por el Laboratorio de Ciencias del Plasma y Tecnologías de Fusión y está orientada a impulsar la transferencia y el desarrollo de tecnologías avanzadas en el ámbito de la fusión nuclear, uno de los campos científicos y energéticos con mayor potencial de transformación a escala global.

El objetivo de Smart Fusion Energy es desarrollar los reactores de fusión más compactos y eficientes posibles. De este modo, pretende posicionarse "como uno de los proyectos más prometedores en la carrera global por hacer de la fusión una fuente de energía limpia, segura, sostenible y virtualmente inagotable", explica en un comunicado.

La compañía surge del Laboratorio de Ciencia del Plasma y Tecnología de Fusión (PSFT), liderado por los profesores Eleonora Viezzer y Manuel García Muñoz, con más de 20 años de experiencia en investigación, construcción y operación de dispositivos de fusión. Su trayectoria está respaldada por más de 50 millones de euros en financiación competitiva internacional, que incluyen cuatro proyectos del Consejo Europeo de Investigación (ERC), uno de los principales instrumentos de excelencia científica en Europa.

El tokamak Smart, desarrollado en la Universidad de Sevilla por un equipo liderado por ambos investigadores, constituye la base tecnológica sobre la que se sustenta Smart Fusion Energy. En su constitución, la citada firma ha contado con el apoyo del inversor estratégico BeAble Capital, que ha realizado una inversión inicial de 1,5 millones de euros, clave para impulsar su primera fase de desarrollo.

La constitución de la nueva empresa ha contado también con la participación de la Universidad de Sevilla, que actúa como entidad promotora, a través de la Fundación de Investigación de la Universidad de Sevilla (FIUS), que formará parte del accionariado de la EBC.

OPORTUNIDAD ESTRATÉGICA PARA EL FUTURO ENERGÉTICO

La energía de fusión presenta ventajas destacadas frente a otras fuentes: permite una generación estable y no intermitente, requiere un uso reducido de suelo y evita los residuos nucleares de larga duración. Su combustible --una mezcla de deuterio y tritio-- posee una densidad energética extraordinaria: un kilogramo equivale aproximadamente a la energía contenida en 1.000 toneladas de combustibles fósiles.

Además, esta tecnología ofrece importantes ventajas en términos de seguridad frente a otras tecnologías nucleares. Sin embargo, el gran reto sigue siendo lograr una producción de energía neta y utilizable. En este ámbito, los reactores tipo tokamak son considerados la vía más prometedora para alcanzar la explotación comercial.

Smart Fusion Energy centrará su actividad en el desarrollo de reactores de fusión tipo tokamak con el objetivo de acelerar la llegada de la fusión nuclear comercial mediante soluciones compactas, modulares y eficientes. Para ello, propone un enfoque disruptivo basado en una arquitectura de reactor propietaria que combina tokamaks compactos de alto campo magnético, superconductores de alta temperatura y configuraciones de plasma con triangularidad negativa.

Esta combinación permite diseñar reactores más eficientes y económicamente competitivos, reduciendo el tiempo de construcción y el coste por megavatio instalado.

"La fusión nuclear representa una oportunidad única para transformar el sistema energético global. Nuestro enfoque en tokamaks compactos busca acelerar la llegada de una energía limpia, segura y accesible. Estamos trasladando décadas de investigación puntera a una solución industrial real", afirma Viezzer, cofundadora de Smart Fusion Energy.

La compañía está liderada por Eleonora Viezzer y Manuel García Muñoz, miembros del departamento de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la US. Ambos son científicos de reconocido prestigio internacional que han desarrollado parte de su carrera en el Instituto Max Planck de Física del Plasma en Alemania y colaboran con algunos de los centros de fusión más prestigiosos del mundo.