La Universidad de Sevilla iza la bandera LGTBIQA+ para conmemorar el Día Internacional del Orgullo

La bandera LGTBIQA+ ondea junto a la fachada del Rectorado de la Universidad de Sevilla, con la escultura de la Fama, al fondo - US

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha celebrado este viernes, 26 de junio, el acto de izado de la bandera LGTBIQA+ ante la fachada del Rectorado. Durante el acto, representantes del Consejo de Alumnos de la Universidad de Sevilla (Cadus) han leído un manifiesto en favor de una "universidad diversa, segura y crítica".

El manifiesto ha comenzado destacando que "la diversidad no es algo ajeno a la universidad, sino una realidad que forma parte de ella y la enriquece". Asimismo, ha recordado la importancia en esta celebración de preservar la memoria, "que nos recuerda las luchas pasadas, que nos permitieron alcanzar derechos que nunca deben volver a ser cuestionados, pero también nos alerta de las luchas y desafíos presentes", señala la US en un comunicado.

Los representantes del Cadus también han destacado que "la Universidad tiene el deber de ser un espacio seguro donde nos sintamos arropados, comprendidos y aceptados". Por ello, han insistido en que "es tarea de toda la comunidad universitaria, desde el estudiantado hasta los máximos responsables de nuestra universidad, la concienciación y defensa activa de los derechos de las personas queer".

Por su parte, la rectora de la US, Carmen Vargas, ha insistido en que "la Universidad de Sevilla comparte plenamente esa visión". En este sentido ha recalcado que "queremos que nuestra sensibilidad no solo sea una palabra. Queremos que se traduzca en respeto, en escucha, en acompañamiento y en compromiso".

La rectora también ha subrayado que "la diversidad no debilita a la Universidad, la engrandece. Una Universidad diversa piensa mejor, investiga mejor, enseña mejor y sirve mejor a la sociedad". Además, Vargas ha insistido en que "al izar esta bandera, queremos también reconocer a quienes abrieron camino, a quienes lucharon cuando era mucho más difícil hacerlo, a quienes sufrieron discriminación, silencio o rechazo".

Por último, la rectora ha querido ceder la palabra a los miembros de la comunidad universitaria presentes en el evento. De forma espontánea, estudiantes y profesorado han mostrado su agradecimiento por el compromiso de la US con la inclusión y la diversidad, al mismo tiempo que han mostrado su apuesta por seguir avanzando en estos terrenos.