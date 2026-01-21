Universidad de Sevilla lamenta el fallecimiento en el accidente de Gelida del maquinista, antiguo alumno de Comunicación

Archivo - Símbolo de la Fama, que corona la puerta principal del Rectorado de la Universidad de Sevilla. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Facultad de Comunicación (Fcom) de la Universidad de Sevilla (US) ha lamentado el fallecimiento de Fernando Huerta Jiménez, el maquinista sevillano fallecido en el accidente ferroviario ocurrido este martes en Gelida (Barcelona), que fue antiguo alumno de la facultad sevillana.

Desde la institución universitaria han expresado, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, su pésame por el fallecimiento de este antiguo estudiante del Grado en Periodismo en la promoción 2016-2022.

Por último, la Facultad ha señalado que acompaña "en el dolor a su familia, amistades y compañeros, y recuerda con cariño su paso por la Facultad".