La Universidad de Sevilla se mantiene entre las 500 mejores universidades del mundo según el Ranking QS

Archivo - Detalle del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla. A 1 de agosto de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 del QS World University Ranking ha situado a la Universidad de Sevilla (US) en la posición 485 entre las mejores universidades del mundo, manteniendo a la hispalense en el top 500 por cuarto año consecutivo, a pesar de que en esta edición vuelve a aumentar el número de instituciones evaluadas, que pasa de 8.476 a 8.808 universidades.

Según ha detallado el centro universitario en la nota de prensa, la US "se mantiene" en su puntuación global desde la edición anterior, alcanza los 33,1 puntos, frente a 33,7 de la edición 2026, de manera que consolida así el importante avance del último año, ya que en la edición 2025 había obtenido una valoración de 26 puntos y en la edición 2024 la puntuación fue de 23,4.

Entre las universidades españolas, la de Sevilla ha sido la 15 posición de entre las 98 instituciones nacionales evaluadas en esta edición. En este sentido, cabe destacar que España ha registrado uno de los avances más destacados a nivel mundial, con la incorporación de diez nuevas universidades en el top.

Esto sitúa al sistema español entre los que muestran una de las mejoras de presencia más fuertes de esta edición. Solo China, con 13 nuevas universidades, y Alemania, con once, presentan un crecimiento superior en número de nuevas incorporaciones en el top 1.500. Se trata del mejor resultado de España desde la primera edición de los ranking de QS hace aproximadamente quince años.

Los indicadores que más positivamente influyen en la valoración ponderada de la US son 'Red Internacional de Investigación', que se sitúa en la posición 187; la 'Reputación Académica', en la posición 214; y la 'Sostenibilidad', en la 381.

En cuanto a la Red Internacional de Investigación, es la "clave" del mantenimiento de la Universidad de Sevilla en la valoración de este ranking, ya que obtiene un resultado del 90 respecto a la universidad mejor valorada (100). La US ha mejorado en sus indicadores de estudiantes internacionales y en las ratios de profesores por alumnos.

A nivel nacional, los indicadores en los que mejor se posiciona la US son igualmente Reputación Académica y Red Internacional de Investigación, en los que se coloca en la sexta y octava posición, respectivamente.