La Universidad de Sevilla es la que más fondos capta en Andalucía del 'Horizonte Europa' para el periodo 2021-2024

Imagen de recurso de banderas de la UE junto a una de las sedes institucionales en Bruselas. - US

SEVILLA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

a Universidad de Sevilla (US) es la universidad andaluza que obtiene mayor retorno en 'Horizonte Europa', según los datos correspondientes al periodo 2021-2024. Así se recoge en el informe elaborado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, sobre los resultados provisionales de la participación española en dicho programa para esas fechas.

Los 79 proyectos concedidos a la Universidad de Sevilla desde 'Horizonte Europa' en este periodo han supuesto más de 26 millones de euros de financiación. Así, desde Andalucía se han captado 287,1 millones de euros, que han servido para financiar un total de 640 actividades de I+D+i, Por tanto, la US ha recibido casi el 10% de los fondos que han llegado a Andalucía y ha participado en más de un 12% de las actividades financiadas en la comunidad, detalla en un comunicado.

Además de ser la universidad andaluza que ha captado más fondos, la US se sitúa como la tercera institución andaluza por financiación total y la segunda por número de actividades que han sido beneficiarias de Horizonte Europa. En el ámbito nacional, la US figura en la undécima posición entre las universidades españolas que más retorno obtienen.

Junto a la cantidad total de fondos captados, la Universidad de Sevilla destaca por contar con proyectos financiados en los tres pilares de Horizonte Europa: 'Ciencia Excelente', 'Desafíos globales y competitividad industrial Europea' y 'Europa Innovadora'.

En el primero de ellos, la US ha recibido financiación para Infraestructuras de Investigación, del Consejo Europeo de Investigación (ERC: European Research Council) y de las Acciones Marie Sklodowska-Curie.

En lo que respecta al segundo apartado, la US cuenta con proyectos financiados en los seis clústeres temáticos, mientras que en lo referido al tercero de ellos, la Universidad de Sevilla ha recibido fondos por parte del Consejo Europeo de Innovación (EIC-European Innovation Council). Además, la US también cuenta con proyectos financiados en el eje transversal de Horizonte Europa, titulado 'Ampliar la participación y fortalecer el Espacio Europeo de Investigación'.