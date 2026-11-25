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SEVILLA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los representantes de la Universidad de Sevilla (US) han obtenido un total de 27 Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria, convocados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La presente convocatoria, publicada en julio de 2026, iba dirigida a estudiantes que finalizaron su titulación de grado entre los cursos 2019-2020 y 2024-2025.

Estos datos sitúan a la US como la segunda de España entre las 53 instituciones cuyos miembros han recibido algún reconocimiento. La primera posición ha correspondido a la Universidad Complutense de Madrid, que ha obtenido 29 galardones. La tercera posición la ocupa la Universidad de Barcelona, con 17 premios, y la cuarta es la Universidad de Granada, con catorce reconocimientos.

Por ramas de conocimiento, la US es la segunda más premiada de España en Ingeniería y Arquitectura, con once de los 84 galardones entregados en esta rama (trece por ciento), y Ciencias de la Salud, con seis premios de los 66 concedidos. Además, la US obtiene cuatro premios en Artes y Humanidades, cuatro en Ciencias y dos en Ciencias Sociales y Jurídicas.

Los 27 galardones correspondientes a la US reconocen a 25 estudiantes. La diferencia en los datos se justifica porque dos de los galardonados cursaron sendos programas de doble grado y han recibido el reconocimiento en las dos titulaciones obtenidas. En concreto, se trata de un estudiante del doble grado de Geografía y gestión del territorio e Historia y otro del doble grado de Física y Matemáticas.

La convocatoria de los Premios Nacionales de Fin de Carrera de Educación Universitaria establece 53 premios para cada curso académico. La US ha presentado 38 candidaturas para cada curso, excepto en el curso 2021-22, con 36 candidaturas, y el 2024-25, con 37 candidaturas.