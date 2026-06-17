La Universidad de Sevilla premia a los estudiantes con mejores notas de admisión en la PAU 2025-2026

La Universidad de Sevilla premia a los estudiantes con mejores notas de la PAU - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla ha entregado este miércoles, 17 de junio, los Premios a la Excelencia en la Nota de Admisión, un galardón que reconoce a los estudiantes con las mejores calificaciones en el acceso a las titulaciones de grado de cada uno de sus centros propios durante el curso 2025-2026.

Según ha detallado la institución en una nota de prensa, en edición se ha premiado a un total de 27 estudiantes con 600 euros cada uno, además de un diploma acreditativo.

En la convocatoria de este año, un único estudiante ha alcanzado la máxima calificación de 14 puntos en la nota de admisión, que ha accedido a la Facultad de Matemáticas, concretamente al Doble Grado en Ingeniería Informática-Tecnologías Informáticas y en Matemáticas.

La segunda nota más elevada ha sido un 13,980, obtenida por un estudiante que ha elegido el Grado en Medicina, mientras que la tercera mejor calificación ha sido de 13,930, conseguida por una una estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales que cursa el Grado en Marketing e Investigación de Mercados. Todos los premiados en este acto han accedido a sus estudios con una calificación superior al 13.

Los galardones han recaído en 15 mujeres y 12 hombres. En cuanto a su procedencia geográfica, Andalucía es la comunidad que más estudiantes aporta, con un total de 16. Le sigue Extremadura, con 9, Castilla-La Mancha, con 1 y Castilla y León con 1.

En el acto de entrega de los galardones, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha celebrado el esfuerzo, la constancia, la responsabilidad y la capacidad de superación que hay detrás de las trayectorias reconocidas.