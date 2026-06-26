Universidad de Sevilla realiza un proyecto que investiga la alta sensibilidad, rasgo que afecta al 20% de la población

Una persona mirando al río. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla, en colaboración con la Fundación Española de Alta Sensibilidad (Fundespas) y tras la aprobación del Comité de Ética de la US, ha puesto en marcha 'Armonías', un proyecto de investigación centrado en la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial (SPS), un rasgo que conierne a 2 de cada 10 de personas y se conoce popularmente como alta sensibilidad.

Según ha referido la US en una nota de prensa, la Sensabilidad de Procesamiento Sensorial (SPS) influye a aquellas personas cuya percepción se genera de una forma más intensa, además de captar matices que "otros pasan por alto" como emocionarse profundamente y experimentar con gran intensidad tanto la belleza como el sufrimiento.

Las investigaciones que señalan que la Sensibilidad de Procesamiento Sensorial puede influir significativamente en la salud física, emocional y social son cada vez mayores, aunque todavía persisten "importantes retos" relacionados con la comprensión de sus necesidades específicas y con el desarrollo de intervenciones adaptadas.

El proyecto de la Universidad de Sevilla propone un enfoque "innovador" que integra la experiencia corporal, cognitiva, emocional e interpersonal. Combina además "técnicas psicológicas con respaldo científico y otras estrategias orientadas a comprender y regular el funcionamiento del sistema nervioso en personas altamente sensibles".

Entre los contenidos abordados se incluyen conceptos como el estrés sensorial, la tolerancia al malestar, la hipervigilancia, la sensibilidad central, la vulnerabilidad relacional o la necesidad de validación por parte de los demás.

Asimismo, se incorporan estrategias prácticas como los Movimientos Orgánicos Conscientes (MOC) y el 'mindfulness', adaptados a las características de las PAS por Eusebio Pérez Infantes.

Los resultados preliminares que ha obtenido el proyecto hasta el momento señalan mejoras en la modulación sensorial, la regulación emocional, la gestión de pensamientos asociados al malestar y el afrontamiento de situaciones cotidianas que generan dificultades en las personas altamente sensibles.

Asimismo, los participantes informan de una "mayor sensación de bienestar emocional y de una mejor gestión del impacto de la sensibilidad en su salud física".

El equipo del proyecto tiene como lider a la profesora de la Universidad de Sevilla y responsable del Grupo de Investigación Intervención Clínica en Medicina Comportamental y Psicología de la Salud CTS-432, Mercedes Borda Mas.

Además, el equipo se compone por la presidenta de PAS España, Manuela Pérez Chacón; el presidente de FundesPas, Antonio Pérez Chacón; las profesoras de la Universidad de Cádiz y Sevilla, Magdalena Sánchez Fernández y Nerea Almeda Martínez; y el formador en Mindfulness en la Universidad de Sevilla y miembro del Grupo de Investigación Neurociencia del Bienestar (CTS 1129), Eusebio Pérez Infantes.