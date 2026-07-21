La Universidad de Sevilla recibe casi nueve millones de euros para equipamiento científico

Imagen de archivo de manos trabajando en un laboratorio científico. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha obtenido la mayor financiación concedida a una universidad española en la última convocatoria del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para la adquisición de equipamiento científico-técnico de manera que los fondos, que han ascendido a 8.949.165,80 euros, le permitirán reforzar infraestructuras científicas compartidas que prestan servicio a numerosas áreas de investigación.

Según ha detallado el centro universitario en un comunicado, esta financiación ha sido concedida para apoyar un total de "doce proyectos de alta especialización presentados por centros de referencia como el Citius, el CNA, Cabimer y el IIQ (cicCartuja)", con una magnitud que ha concedido a la US "la primera posición entre las universidades españolas" tanto por volumen de fondos captados como por número de actuaciones concedidas.

En este sentido, ha superado la financiación de otras instituciones académicas como la Universidad de Málaga (6,83 millones de euros), la Universidad de Granada (6,50 millones de euros) o la Universitat de València (5,82 millones de euros), así como la obtenida por el conjunto de centros del CSIC en toda la comunidad andaluza (8,43 millones de euros).

Asimismo, la US se ha alzado como "la segunda entidad con más financiación captada" en el ranking global de todas las entidades beneficiarias del país, que también incluye organismos nacionales de investigación, con un resultado que sólo ha superado la suma de los centros del CSIC en la Comunidad de Madrid.

Al hilo, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, ha destacado que esta financiación permitirá "reforzar unas infraestructuras científicas que prestan servicio a investigadores de la propia Universidad y de otras instituciones", así como atraer talento y desarrollar proyectos "competitivos".

APOYO Y EQUIPAMIENTO AL CITIUS

El Centro de Investigación, Tecnología e Innovación (Citius) concentra nueve de los doce proyectos concedidos a institución, que se traducen en una inversión de 6.632.604,04 euros que permitirá "potenciar la actividad de la entidad que reúne los servicios generales de investigación" y proporciona tanto equipamiento como apoyo técnico especializado a grupos de la propia US y de otras instituciones.

De este modo, la capacidad de captación de fondos del Citius ha logrado superar la financiación obtenida de casi todas las universidades de España, con resultados aproximados a obtenidos por la Universidad de Málaga (6,83 millones) y por encima del de instituciones como las universidades de Granada, el País Vasco, Zaragoza o Murcia.

Igualmente, cinco de los proyectos concedidos a este centro investigador han superado los 850.000 euros, de manera que permitirá "renovar equipamientos de alta especialización y reforzar la capacidad de los servicios científicos" para apoyar proyectos competitivos de ámbito nacional e internacional.

En suma, estas infraestructuras estarán a disposición de grupos de investigación de distintas áreas de la Universidad de Sevilla (Servicios Generales de Microscopía, Herbario, Caracterización Funcional, CEA, Rayos X, Invernadero y Biología), así como reforzarán proyectos relacionados con la salud, los materiales, el medioambiente y la biotecnología.