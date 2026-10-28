Universidad de Sevilla reconoce la excelencia investigadora de 76 doctores con los Premios Extraordinarios de Doctorado

La rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas, en los Premios Extraordinarios de Doctorado. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha reconocido la excelencia académica y científica de 76 doctores en el acto de entrega de los Premios Extraordinarios de Doctorado, correspondientes a los cursos 2021-2022 y 2022-2023. Estos galardones distinguen "el talento, la dedicación y el esfuerzo de quienes han destacado por la calidad de sus investigaciones y sus contribuciones al avance del conocimiento".

Antes del inicio de la ceremonia, la rectora de la US, Carmen Vargas, ha expresado sus condolencias por el accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo y ha pedido a los asistentes que guardaran un minuto de silencio en memoria de las víctimas, según ha precisado la institución académica en una nota.

Durante su intervención, Vargas ha subrayado el papel de la investigación como una de las "misiones esenciales" de la universidad pública. "Investigar no es un lujo; es una necesidad colectiva y una apuesta por el futuro", ha afirmado.

Tal y como ha valorado la US, la entrega de estos premios "pone de relieve el papel de la Escuela Internacional de Posgrado de la US como centro de formación y atracción de talento". En contexto, cuenta con cerca de 4.000 estudiantes de doctorado matriculados y registra más de 400 tesis doctorales defendidas cada curso académico.

En contexto, la internacionalización, según la institución académica, ha constituido uno de los principales ejes de desarrollo de estos estudios. Más del 20 por ciento de los doctorandos son estudiantes internacionales, mientras que cada año se desarrollan más de una veintena de tesis en régimen de cotutela con universidades extranjeras y se superan las 150 tesis con mención internacional.

En esta línea, la US ha reforzado su proyección internacional a través de distintas iniciativas, como su participación en el Real Colegio Complutense de Harvard y su "papel estratégico" en la alianza universitaria europea Ulysseus, que trabaja en el desarrollo de programas conjuntos de doctorado en áreas como la inteligencia artificial (IA), la economía digital y el envejecimiento saludable.

Asimismo, la US se ha reafirmado en su trabajo para "acompañar a sus investigadores en su desarrollo profesional, favorecer su proyección internacional y facilitar su regreso a la institución para continuar su carrera investigadora".

En este sentido, el Plan de Captación y Retención de Talento Investigador contempla vías de incorporación a la US para quienes hayan obtenido previamente contratos posdoctorales competitivos de excelencia. La universidad también impulsa los doctorados industriales, que "estrechan la colaboración con las empresas, ponen en valor la alta cualificación de los doctorandos y contribuyen al desarrollo económico y social".

En su discurso, la rectora también ha destacado la importancia de que el conocimiento generado en la universidad trascienda el ámbito académico y "contribuya a dar respuesta a los grandes desafíos sociales, científicos, culturales y tecnológicos". En este sentido, ha reivindicado el papel de la universidad pública como espacio de "pensamiento crítico, libertad académica y conocimiento contrastado" frente a la desinformación.

Además, Vargas ha defendido la necesidad de "seguir invirtiendo en investigación como motor de progreso". "Una sociedad que invierte en conocimiento está invirtiendo en su propia capacidad para decidir su futuro", ha concluido.