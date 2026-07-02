La Universidad de Sevilla tiene que incrementar la carga docente de su PDI a 160 créditos al año antes de final de 2027

Archivo - Fachada del Rectorado (Universidad de Sevilla). - EDUARDO BRIONES - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) contempla incrementar la carga de su Personal Docente e Investigador (PDI) a 160 horas "de docencia real impartida" --frente a las 143 actuales-- antes de que termine 2027, al tiempo que prevé "trabajar en una propuesta de ruta que permita decrementar la ratio de horas de docencia reconocidas al profesorado por la dirección de trabajos fin de grado y de fin de máster en cada curso académico con respecto al anterior", pasando de la ratio actual de 1,15 a 0,75.

Así se recoge en el contrato programa firmado entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la rectora de la US, Carmen Vargas, el pasado 19 de mayo, publicado y consultado por Europa Press. Este contrato programa de la US, como el del resto de universidades públicas, se enmarca dentro del modelo de financiación pactado entre la Administración autonómica y el sistema público de educación superior y está "orientado a la mejora de la competitividad, la eficacia en la gestión y la profesionalización de la gestión".

El firmado el pasado mes de mayo se traduce en que para la US la aplicación del modelo de financiación para el periodo 2023/2027 en el ejercicio 2025 implica el compromiso de recibir 438.243.108 euros de los cuales 374.560.209 euros son de financiación básica; 53.413.523 euros es financiación vinculada a resultados (32,053 millones contrato programa estructural y 21,360 a contrato programa estratégico); 3.943.800 euros para tramos retributivos del PDI; 4.399.202 para trienios, sexenios, ajustes tramos autonómicos y carrera horizontal del Personal Técnico, de Gestión y Administración (PTGAS); 322.807 euros para crecimiento vegetativo y 1.603.566 para el programa talento docente e investigador.

El contrato programa se considerará cumplido cuando se alcance "al menos" el 90 % de los objetivos y medidas recogidas. "En cualquier caso --recoge el documento--, finalizada la vigencia del modelo de financiación para el periodo 2023/2027 y evaluada su aplicación, se extinguirá el presente contrato". Las partes se comprometen a "resolver de manera amistosa, en el seno de la comisión de seguimiento y evaluación, las discrepancias surgidas sobre la interpretación, desarrollo, modificación, extinción y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del mismo".

Además del incremento de la carga docente del PDI y la reducción de la ratio dedicada a los trabajos de fin de grado y máster, la Universidad de Sevilla tratará de "ajustar la fracción de optatividad de los títulos de grado y máster al objeto de avanzar a una ratio inferior o igual a 2,3 en el periodo de vigencia del modelo". Actualmente, la ratio está en 2,59. Esta ratio tiene en consideración la relación entre el número de créditos optativos que se ofertan y el número que debe cursar el estudiante.

Hay un objetivo que la Hispalense cumple de manera notable. Es el caso de la captación de fondos de investigación y transferencia, con 16,211 millones frente a los 6,069 millones que establece el contrato programa como objetivo a conseguir antes de 2027. Este contrato programa firmado en mayo coincide en el tiempo con el plan de ajuste presentado por el Rectorado al Consejo de Gobierno el pasado 23 de junio, valorado en 16 millones de euros, que consta de 36 medidas. Dichas medidas están estructuradas en cinco bloques: racionalización del gasto; dedicación docente del profesorado; dedicación del Personal Técnico, Gestión, Administración y Servicios (PTGAS); promoción y contratación de personal y planes propios, becas y actividades.

La rectora, Carmen Vargas, solicitó , "desde el diálogo institucional", una mayor financiación para las universidades públicas. "Seguimos avanzando en esa reivindicación para que la Junta de Andalucía pague y reconozca la deuda que tiene con las universidades públicas, y para garantizar la suficiencia financiera de las mismas, y alcanzar cuanto antes el 1% del PIB andaluz como suelo para la financiación", ha abundado al respecto.

Vargas ya trasladó en el último Consejo de Gobierno un informe con los números y costes actuales de la plantilla de la institución académica después del acuerdo de financiación alcanzado en el seno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en virtud del cual la Hispalense percibirá, de momento, en 2026 un total de 449,3 millones, montante que incluye 2,5 millones para la "sostenibilidad financiera" y 5,5 millones del acuerdo de abril de 2025 para afrontar el pago de complementos autonómicos y el 50% del quinto tramo de productividad del Personal Técnico, de Gestión y de Administración, PTGAS.