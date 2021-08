UP critica a la Junta "por no transferir a los consistorios sevillanos" parte de los fondos estatales para la crisis

SEVILLA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Unidas Podemos por Andalucía, Ismael Sánchez, ha afeado este miércoles que el Gobierno andaluz, presidido por Juanma Moreno (PP), "no defienda al municipalismo o en el mejor de los casos, haga una utilización oportunista y utilice a los municipios como arma arrojadiza frente al Gobierno Central dentro de una estrategia de confrontación constante, sin poner encima de la mesa, en ningún momento, una propuesta de país".

Sánchez ha considerado una "ofensa" que la Junta utilice a los munícipes, alcaldes, concejales del equipo de gobierno o de la oposición "dentro de una estrategia de confrontar por confrontar cuando la Junta tiene competencias por mandato estatutario de asistencia y cooperación con las Entidades Locales y, sin embargo, este año y medio de crisis se ha caracterizado por una absoluta descoordinación y desinformación, dejando solos a los ayuntamientos en aspectos tan fundamentales como la adquisición de EPI o no habiéndolos tenido en cuenta para la gestión de ni un solo euro en la reprogramación de los Fondos Europeos que desde Europa a través del Gobierno se le permitió a Andalucía".

Desde Unidas Podemos, a través de una nota de prensa, se ha criticado que la Junta "no ha sido capaz de compensar económicamente a los ayuntamientos que han tenido que realizar gastos extraordinarios derivados de la pandemia, como pueden ser las realizadas para la especial puesta a punto y refuerzo en el mantenimiento, limpieza y desinfección de los centros educativos de Primaria".

En cuanto a los planes ordinarios de empleo con los ayuntamientos, el diputado sevillano ha subrayado que en 2019 no hubo convocatoria de los mismos. "En 2020 la convocatoria se vendió como una convocatoria extraordinaria que fue fuertemente recortada, con 113 millones de euros menos, a los que no se reasignaron los fondos no solicitados. Para 2021 no hay planes de empleo a la vista, a pesar de que el presidente andaluz anunció una nueva convocatoria".

Sánchez ha afirmado que el Gobierno de Andalucía tiene y debe de rectificar su hoja de ruta en cuanto al tratamiento que está realizando con los ayuntamientos. "Debe tratarlos como aliados ante la salida de esta crisis, y tiene recursos que debe poner a disposición. Recordemos que la Junta cuenta con superávit de más de 200 millones de euros de 2020, cuenta con un Fondo de Contingencia de más de 450 millones de euros en el presupuesto de 2021 sin consignar a lo que hay que sumar los más de

550 millones de euros que deberá incorporar al Presupuesto debido al Fondo Covid del Estado a las CCAA del 2021 que fue presupuestado por parte del Gobierno Andaluz en 1798 millones de euros y finalmente van a ser 2.357 millones de euros.

Para Sánchez, "estamos ante la peor de las crisis que nuestra memoria puede alcanzar y el PP en ningún momento está a la altura de las circunstancias. La situación de las entidades locales, y el papel que pueden jugar éstas en la recuperación económica y social, requiere de un debate de Estado, que actualmente, por los hechos y la aptitud que está marcando el PP parece imposible de abordar".

El asunto de fondo, y "sobre lo que aún estamos esperando al Partido Popular, es si consideran a las Administraciones Locales como lo que son: Estado". "Es necesario y urgente superar una deuda pendiente que tenemos con los Ayuntamientos: la segunda descentralización que dote a los Ayuntamientos de recursos económicos para poder abordar las competencias que le sean asignadas para lo que es necesario un debate profundo, de Estado, contando con las Administraciones Locales y las Comunidades Autónomas", ha asegurado el parlamentario sevillano.