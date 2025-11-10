La UPO acerca en Sevilla la investigación al alumnado de Secundaria y Bachillerato con el programa 'Café con Ciencia'

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Casi 300 estudiantes de Secundaria y Bachillerato de la provincia de Sevilla participan desde este lunes en las actividades del programa 'Café con Ciencia', con el que la Universidad Pablo de Olavide (UPO) inaugura su Semana de la Ciencia 2025, que se celebra en toda Europa del 3 al 16 de noviembre.

Según una nota emitida por el centro educativo, esta iniciativa, promovida por la Fundación Descubre y financiada por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), permite a los estudiantes conversar de forma directa con personal investigador en un ambiente distendido, con el objetivo de acercar la ciencia y despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes.

En total se desarrollarán 16 encuentros en los que científicos y científicas de la Olavide comparten experiencias y explican su trabajo en torno a temas de actualidad. Este lunes, los alumnos y alumnas han debatido sobre asuntos como 'Cuando la violencia se disfraza de juego', 'Difusión de imágenes generadas por inteligencia artificial: ¿es un delito?', 'La salud está en los alimentos' o '¿Dónde se vive mejor? ¿Puede el análisis geográfico ayudarnos a averiguarlo?'.

La vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado, Antonia Jiménez; la vicerrectora de Estudiantes, Pilar Moreno, y la directora de la OTRI, Rosario Jiménez, han dado la bienvenida al alumnado participante, procedente de los centros Los Rosales, Cristo Rey, IES San Isidoro, IES Chaves Nogales, IES López de Arenas, Safa Blanca Paloma e IES Beatriz de Suabia. Tras los "cafés", los grupos disfrutarán de una visita guiada por el campus de la universidad.

Tal y como ha detallado la UPO, a lo largo de la semana, los participantes abordarán nuevas temáticas como 'Scouting 2.0 en el deporte', 'Cómo la inteligencia artificial puede ayudar a entender y combatir el cáncer', 'El (no tan) extraordinario caso de las personas de más de 100 años', 'La biotecnología renta: desde curar enfermedades hasta producir biodiésel', 'Cómo defendernos de los hongos que atacan a nuestros cultivos', 'Nuevas levaduras para mejorar los vinos y las cervezas', 'El lenguaje de la IA', '¿Sabes cómo funciona ChatGPT?' o 'Aceite, sol y ciencia: un desayuno con futuro', entre otros.

Paralelamente, el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), centro mixto del CSIC, la UPO y la Junta de Andalucía, ha organizado unas Jornadas de Puertas Abiertas para que el alumnado conozca cómo es el trabajo diario en los laboratorios. Los estudiantes visitarán el animalario acuático y participarán en talleres sobre el desarrollo de organismos. Este martes, además, se celebrará el taller 'El material genético de las células', en el que los participantes aprenderán cómo se aísla y analiza la información genética y qué ocurre cuando se producen errores en el ADN.

Por su parte, el miércoles 12 de noviembre, la universidad acogerá también la I Jornada de Ciencia Ciudadana, que incluirá la presentación de la iniciativa 'Andalucía + Ciencia Ciudadana' y de la nueva Oficina de Ciencia Ciudadana de Andalucía. Investigadores de la UPO compartirán sus proyectos en este ámbito y se ofrecerá una ponencia sobre cómo diseñar, comunicar y gestionar datos en proyectos de ciencia participativa.

La Semana de la Ciencia está organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (Ucc+i) de la UPO, dependiente del Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Doctorado, y cuenta con la colaboración de investigadores e investigadoras de distintas áreas: Derecho Penal, Sociología, Análisis Geográfico Regional, Lenguajes y Sistemas Informáticos, Nutrición y Bromatología, Educación Física y Deportiva, Química Física, Traducción e Interpretación y del propio CABD.