La UPO acoge del 20 al 22 de enero el XVI Seminario Internacional de Teoría Crítica de los Derechos Humanos

Archivo - Un acto en el salón de acto de la UPO. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) acoge los días 20, 21 y 22 de enero, la 16ª edición del Seminario Internacional de Teoría Crítica de los Derechos Humanos, bajo el título 'Democracia, Soberanía y Derechos Humanos: la humanidad en una encrucijada histórica', organizado por el Instituto Joaquín Herrera Flores, el Máster Interuniversitario en Derechos Humanos, Interculturalidad y Desarrollo de la UPO y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con el apoyo de instituciones asociadas.

Según ha detallado la entidad universitaria en una nota, el seminario será inaugurado por el rector del a UPO, Francisco Oliva Blázquez; el defensor público de la Defensoría Pública Federal de Brasil, Leonardo Magalhâes; el juez de la Corte Suprema de Brasil, Jorge Messias; y los coodirectores del seminario, Francisco Infante Ruiz, catedrático de Derecho Civil de la UPO, y Carol Proner, profesora de Derecho Internacional de la Universidad Federal do Rio de Janeiro.

El encuentro reúne a especialistas, académicos y académicas, juristas y liderazgos políticos de distintos países para una reflexión sobre los desafíos actuales a la protección de los derechos fundamentales a escala global. En este sentido, las ponencias y mesas de discusión de este encuentro se convierten en un espacio de análisis crítico, diálogo y construcción de respuestas colectivas para la defensa de los Derechos Humanos universales.

El seminario contará, a lo largo de estas tres jornadas, con la participación de figuras reconocidas como la vicepresidenta del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz; el jurista Baltasar Garzón; María José Fariñas Dulce, de la Universidad Carlos III; la exministra de Justicia, Dolores Delgado; y la ministra del Tribunal Superior Electoral de Brasil, Estela Aranha, así como otros invitados e invitadas nacionales e internacionales, que contribuyen al debate desde diversas perspectivas académicas, institucionales y políticas.

Entre los temas a debatir abordarán los desafíos a la democracia y a la soberanía popular, las violaciones de los derechos humanos en situaciones de crisis, las relaciones entre economía, capitalismo y patrimonialización de los derechos, así como los procesos de justicia transicional, memoria histórica y jurisdicción universal.