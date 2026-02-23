La UPO y el Acuario de Sevilla presentan la microcredencial 'Conservación de la biodiversidad marina'

Cartel de la microcredencial 'Conservación de la biodiversidad marina' de la UPO y el Acuario de Sevilla - UPO

SEVILLA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha anunciado el estreno en las próximas semanas la microcredencial universitaria 'Conservación de la biodiversidad marina', una propuesta formativa especializada que ha contado con la colaboración del Acuario de Sevilla para "combinar conocimiento científico, experiencia práctica y educación ambiental".

El curso se impartirá de forma presencial en las instalaciones del Acuario de Sevilla del 16 al 26 de marzo y cuenta con una carga lectiva de 5 ECTS, según ha confirmado la UPO en una nota.

La iniciativa está dirigida a estudiantes universitarios y de grado, profesionales del sector ambiental y personas interesadas en la protección del océano. Además, este título pertenece al Programa de Microcredenciales para estudiantes UPO, contando con un precio reducido para el alumnado de la Universidad Pablo de Olavide, gracias a la financiación de la Fundación Kutxabank. Asimismo, los estudiantes que cursen esta formación podrán reconocer en su expediente de grado hasta 3 ECTS.

El curso, que combina teoría y práctica está estructurado en tres módulos: "Los océanos y su conservación", abordando su papel en el equilibrio del planeta y las principales amenazas a las que se enfrentan los ecosistemas marinos; "Biodiversidad marina", centrado en el estado de conservación de las especies y en el papel de los acuarios como centros clave de conservación; y "Educación ambiental para la conservación del mar", con herramientas y estrategias para comunicar y diseñar actividades educativas enfocadas a la protección del medio marino.

El objetivo de esta formación, cuya matrícula está abierta, es complementar los conocimientos de los asistentes en conservación marina y educación ambiental y además permite acceder a la bolsa de guías y educadores del Acuario de Sevilla, ampliando así las posibilidades profesionales del alumnado de esta formación.

Las microcredenciales universitarias son experiencias de aprendizaje breves, focalizadas en la adquisición de conocimientos y competencias específicas con un formato flexible, adaptado a las necesidades del estudiantado y con una estructura modular pudiendo realizarse de forma independiente o dentro de un itinerario formativo más amplio.

Las mismas están gestionadas por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, a través del Área de Microcredenciales, y diseñadas bajo las directrices del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones.