La UPO asegura la continuidad de la Flora Tristán en el Polígono Sur de Sevilla con la colaboración de Fundación Gerón

Archivo - Residencia Universitaria Flora Tristán De La UPO, Estudiantes - EP/UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE - Archivo

SEVILLA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Social y el Consejo de Gobierno de la Universidad Pablo de Olavide decidirán el próximo lunes, 22 de junio, en una convocatoria de sesión extraordinaria, si aprueban el acuerdo de colaboración entre la institución y la Fundación Gerón, que permitiría abordar las necesarias obras de adecuación del edificio con carácter inminente, y asegurar la apertura del complejo residencial el próximo curso.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, en los puntos incluidos en el futuro acuerdo entre la UPO y la Fundación se encuentra el compromiso de continuidad de la residencia universitaria que proporciona alojamiento a estudiantes universitarios, asegurándose la oferta del mismo número de plazas que existen actualmente.

De esta manera, la Universidad ha aseverado que mantendrá su política social de proporcionar ayuda económica al estudiantado en situación vulnerable, que le permita afrontar los gastos de alojamiento con unos precios "muy inferiores" a los actualmente existentes en el mercado.

La situación actual del inmueble, que requiere una intervención urgente que proporcione las adecuadas condiciones de habitabilidad y seguridad del edificio, han motivado que la UPO se haya visto obligada a buscar entidades colaboradoras para asegurar la continuidad del proyecto.

Si bien las principales administraciones públicas, tanto del ámbito local, autonómico y nacional, han apoyado la iniciativa, la magnitud y envergadura del proyecto de remodelación, así como su carácter urgente, ha condicionado el futuro acuerdo con una entidad social como es la Fundación Gerón, que asume el "compromiso económico de rehabilitar el edificio y continuar con los proyectos sociales".

LA UPO GARANTIZA LOS PROYECTOS SOCIALES

En una reciente reunión con las asociaciones y entidades colaboradoras del Polígono Sur, la Universidad ha garantizado la continuidad de los proyectos y su presencia activa en el barrio.

Asimismo, ha reforzado su apoyo a la labor desarrollada por la Fundación Manolita Chen, que proporciona alojamiento y asistencia a personas Lgtbi en situación de especial vulnerabilidad familiar y social. Un punto importante incluido en el acuerdo con la Fundación Gerón es la situación laboral de las personas trabajadoras en el complejo universitario.

En cuanto a la situación de los trabajadores de la residencia, la UPO ha incluido en las negociaciones la continuidad de los puestos de trabajo asociados, así como soluciones que compatibilicen la necesaria mejora de las instalaciones con la estabilidad laboral de quienes forman parte de este proyecto.

La Universidad Pablo de Olavide ha afirmado que se encuentra en la obligación institucional de garantizar las mejores condiciones posibles para quienes viven, trabajan o desarrollan actividades en Flora Tristán y su "firme voluntad" de preservar y fortalecer el proyecto social.

En contexto, la Fundación Gerón es una entidad sin ánimo de lucro, que desarrolla desde 1994 proyectos de intervención social destinados a personas desfavorecidas y en situación de exclusión social, a través de la gestión de alojamientos y centros residenciales.

Además del grueso de su objeto social, conformado por residencias para mayores diseminadas por todo el territorio nacional, gestiona líneas de trabajo para el cuidado integral de las personas, el empleo y la formación. Entre los servicios asistenciales que presta, se encuentran centros ocupacionales, voluntariado, talleres para familias cuidadoras, intervención con inmigrantes o alojamientos para estudiantes en situación de vulnerabilidad.