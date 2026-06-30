La UPO destaca "normalidad" en el primer día de convocatoria extraordinaria de la PAU en Sevilla

Primer día de las pruebas de acceso a la universidad en convocatoria extraordinaria en la UPO - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha subrayado este martes "normalidad" durante el primer día de la convocatoria extraordinaria de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se ha desarrollado sin incidencias entre los 610 estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de 36 centros educativos de Sevilla y su provincia que se examinan hasta el jueves 2 de julio.

Según ha destacado la institución universitaria en una nota, el primer examen ha sido el de Lengua Castellana y Literatura II, que consta de dos bloques. Tras un descanso de una hora, a las 11,00 horas ha dado comienzo el segundo examen, en el que el estudiantado elige examinarse entre Historia de España e Historia de la Filosofía.

Por otro lado, el examen de Historia de la Filosofía ha constado de dos partes. La primera jornada ha concluido con el examen de Lengua Extranjera. La fase de acceso concluirá este miércoles, 1 de julio. Asimismo, este año se ha reforzado la*prevención del uso indebido de dispositivos tecnológicos durante la Prueba de Acceso a la Universidad.