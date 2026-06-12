La UPO inaugura sus cursos de verano en Carmona con el I Encuentro de rectores y presidentes de Consejos Sociales

El próximo lunes 15 de junio, a las 10,00 horas, en la sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, se inauguran los cursos de verano de esta institución universitaria. - UPO

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El próximo lunes 15 de junio, a las 10,00 horas, en la sede Olavide en Carmona-Rectora Rosario Valpuesta, tendrá lugar la inauguración del Taller 'Andalucía Universitaria: gobernanza, innovación y futuro'. I Encuentro de rectores y presidentes de Consejos Sociales de Andalucía, un foro que reunirá a los máximos responsables académicos e institucionales de las universidades públicas andaluzas para abordar los principales retos del sistema universitario.

Este encuentro abrirá además la primera jornada de la XXIV edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, ha informado la UPO en una nota. El rector de la Universidad Pablo de Olavide, Francisco Oliva Blázquez, será el encargado de dar la bienvenida a los asistentes y presidirá el acto inaugural, en el que participarán Juan Ávila, alcalde del Ayuntamiento de Carmona; Francisco García, secretario general de Universidades del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades del Gobierno de España; Antonio Posadas, secretario general de Universidades de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía e Iván Pestaña Ruiz, presidente del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide.

La Universidad Pablo de Olavide inaugura el próximo lunes en Carmona la vigésima cuarta edición de sus Cursos de Verano, una cita académica que reunirá hasta el 29 de julio un total de 49 cursos y talleres dedicados a los principales desafíos sociales, culturales, científicos y tecnológicos de la actualidad. La primera semana de la programación pondrá el foco en algunos de los grandes debates contemporáneos, como la ética periodística frente a la desinformación, el uso responsable de la inteligencia artificial en las administraciones públicas y la transparencia en la contratación pública.

La primera jornada de esta edición arrancará de forma muy significativa con la celebración del Taller 'Andalucía universitaria: gobernanza, innovación y futuro'. I Encuentro de Rectores y Presidentes de Consejos Sociales de Andalucía, donde se analizarán los desafíos actuales de las universidades públicas andaluzas. La Universidad Pablo de Olavide despliega este verano un programa formativo integral que combina el rigor académico, la especialización y los temas de actualidad, consolidándose como epicentro del debate social y el conocimiento en la época estival.

Destacan temáticas de cursos como el desafío ético del periodismo, la salud mental, la inteligencia artificial, los modelos genéticos de investigación, la producción del arroz en la marisma sevillana, el impacto de la relación con los animales en nuestra salud y bienestar, la psicología forense, el valor de los servicios públicos y las claves para un envejecimiento saludable, además de abordar sectores como la traducción profesional, la propiedad intelectual y la profesionalización del flamenco.

La programación de este año se complementa con una amplia oferta de talleres prácticos, entre los que encuentran la introducción a la carrera diplomática, el liderazgo de la mujer empresaria, la crianza bilingüe en el hogar, las nuevas herramientas de traducción automática y posedición, así como talleres de gran calado social que analizan problemáticas de enorme relevancia, como la gestión del acoso escolar y el impacto del uso temprano de pantallas en la infancia.

Por último, el patrimonio histórico cobra un especial protagonismo gracias a la sede de Carmona, que se transforma en un aula arqueológica a cielo abierto. En este marco idóneo, el alumnado podrá acceder a una formación práctica de alto nivel mediante dos cursos: uno de arqueología de campo, donde el alumnado participará en una excavación real, y otro de espeleoarqueología aplicada, centrado en la exploración y estudio de las minas de agua romanas de la ciudad.

En la 24 edición de los cursos, aunque la presencialidad sigue siendo el objetivo prioritario para fomentar la interacción y la convivencia entre estudiantes y profesorado, se ha seguido apostando por la celebración de cursos en formato de docencia simultánea (se pueden cursar en modalidad presencial o en modalidad online), con el objetivo de facilitar el acceso a la formación de los estudiantes, independientemente del lugar de residencia y las circunstancias en las que se encuentren. Los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide, gestionados por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, cuentan con la colaboración de 57 entidades públicas y privadas.

El martes 16 de junio dará comienzo el curso 'El desafío ético del periodismo de hoy' (16 y 17 de junio), una acción formativa dirigida por el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla Rafael Rodríguez. El seminario, en formato de docencia simultánea, analizará el deterioro de la confianza ciudadana provocado por la proliferación de bulos y desinformación, reivindicando el valor del periodismo riguroso y honesto.

El miércoles 17 de junio se celebrará el Taller 'Guía turístico: estrategias de comunicación, gestión y futuro laboral' (docencia simultánea) dirigido por el escritor y guía oficial de Turismo Antonio Puente Mayor. Durante el transcurso del mismo se abordará el ejercicio profesional del guía turístico desde una perspectiva integral y aplicada. El Taller 'Inteligencia artificial para la Administración local. Transformación eficiente y responsable' también se realizará el 17 de junio, en formato presencial y dirigido por la profesora de la UPO Eulalia Romero Palacios.

Se trata de una jornada intensiva para aprender a trabajar con la inteligencia artificial aplicada a la Administración local desde una perspectiva práctica y profesional. Por otra parte, la jornada del jueves 18 de junio concentrará un importante bloque de actividad en la sede de Carmona con el inicio de cuatro nuevas propuestas formativas.

Entre ellas destaca el inicio del curso 'Contratación pública, prevención de la corrupción, gestión presupuestaria estratégica y la comunicación al ciudadano' (docencia simultánea, 18 y 19 de junio), un encuentro académico que tiene como objetivo analizar las herramientas actuales para garantizar la máxima transparencia, legalidad y eficiencia en la gestión de los recursos públicos, profundizando en los mecanismos de control antifraude en la administración. Está dirigido por el abogado Mario Ledesma Damas.

Asimismo, ese mismo jueves arrancará el seminario 'El arroz, oro blanco de la marisma sevillana: realidad productiva y dimensión gastronómica. Los productos de la Academia (III Edición)' (presencial, 18 y 19 de junio), dirigido por el profesor de la UPO Andrés Garzón Villar junto al vocal y presidente de honor de la Academia Sevillana de Gastronomía y Turismo, Julio Moreno Ventas. En el mismo se analizará la relevancia económica del cultivo, la gestión de recursos hídricos y el impacto del cambio climático sobre el arrozal, su relación con el entorno natural y cómo Sevilla se está convirtiendo en pionera mundial en la digitalización del cultivo.

En el ámbito laboral, también se celebrará el jueves 18 de junio el Taller 'Lo público en disputa: gestión, control y derechos en el empleo público (II Edición)' (docencia simultánea) bajo la dirección del abogado Luis Ocaña Escolar. Un espacio de análisis sociolaboral enfocado en debatir los retos del sector público, el control de los recursos de la administración y la defensa de los derechos de las personas trabajadoras para el fortalecimiento de los servicios esenciales.

Finalmente, la semana se completa con la celebración del Taller 'Traducción automática y posedición: recursos para la coherencia y precisión textual' (18 de junio, modalidad online), una propuesta de carácter eminentemente práctico diseñada para dotar al alumnado de las competencias tecnológicas y de revisión que demanda actualmente el mercado de la traducción profesional.