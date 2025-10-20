La UPO inaugura en Sevilla la ‘Colección Pedro Tabernero’, una muestra de obras ilustradas en la Biblioteca-CRAI

SEVILLA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) ha inaugurado este lunes en Sevilla la exposición 'Colección Pedro Tabernero', una selección de obras donadas por el editor del Grupo Pandora, Pedro Tabernero, que podrá visitarse en la Biblioteca-CRAI de la universidad hasta el 20 de noviembre. La apertura ha contado con la presencia del rector, Francisco Oliva Blázquez, la decana de la Facultad de Humanidades, María Losado Friend, y el propio editor de las obras. La iniciativa ha sido organizada por la Facultad de Humanidades en colaboración con la Biblioteca-CRAI de la UPO.

Según ha informado la Universidad en una nota, durante el acto, el rector ha destacado que "la cultura es un elemento fundamental en el mundo universitario" y ha subrayado que "ahora más que nunca hay que reivindicar la cultura como una de las misiones fundamentales de la universidad. La cultura es un elemento de emancipación y de construcción del pensamiento y la libertad crítica de las personas y ha estado a la vanguardia de los cambios sociales siempre". Asimismo, ha señalado que "da igual lo que estudie uno, lo importante es la preocupación por una visión humanística de la sociedad".

La exposición reúne una selección de las obras más representativas de un total de más de 200 volúmenes, mostrando la relación entre arte, literatura y diseño editorial. Entre ellas se incluyen ediciones originales e ilustradas a todo color, destacadas por su valor artístico y cultural.

Al acto de inauguración también asistieron el vicerrector de Transformación Digital, Raúl Giráldez Rojo, la directora de la Biblioteca-CRAI, Rocío Cordero Fernández, así como profesorado y estudiantado de la Facultad de Humanidades.

Entre las series expuestas, la colección 'Poetas y ciudades' reúne obras de destacados escritores como Juan Ramón Jiménez (Diario de un poeta recién casado), Vicente Aleixandre (Sombra del paraíso), Jorge Luis Borges (El fervor de Buenos Aires), Pedro Salinas (El Contemplado), Luis Cernuda (Ocnos), Pablo Neruda (Las piedras de Chile), Octavio Paz (Ladera Este), José María Caballero Bonald (Diario de Argónida) y Antonio Machado (Campos de Castilla).

Asimismo, se presenta la colección 'Laboratorio de imágenes', dedicada a la ciudad de Sevilla, con títulos como Sevilla 1992/2002. Apuntes para la construcción de una nueva imagen gráfica de la ciudad, Descifrando Sevilla, Describiendo Sevilla, Descubriendo Sevilla o Guadalquivir.

La exposición incluye además otras colecciones singulares como 'Relatos del desertor del Presidio', 'Open Spaces', 'Osimbo', 'Libros de viaje', 'Andalucía siete viajes', 'Qué dulce brutalidad', 'Un gozo en mi pozo', 'Libros de artista' o 'A la ya te veré', que ofrecen una amplia panorámica del universo creativo y editorial de Pedro Tabernero.