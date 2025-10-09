La UPO lanza un Programa de Microcredenciales para estudiantes que mejora la empleabilidad e impulsa especialización

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha puesto en marcha un Programa de Microcredenciales universitarias dirigido a su estudiantado, con el objetivo de que, al finalizar sus estudios de grado, cuenten con habilidades y conocimientos específicos que les hagan más competitivos en el mercado laboral. Además, para garantizar que esta formación se ajuste a las demandas del mercado, la universidad apuesta por la colaboración público-privada y el compromiso de instituciones que permitan "adecuar la oferta a la realidad socioeconómica del estudiantado, favoreciendo la igualdad de oportunidades".

Según ha informado el centro educativo en una nota, se ha firmado un convenio con la Fundación Cajasur, que aporta financiación para abaratar las tasas de matrícula. La rúbrica del acuerdo contó con la presencia del rector de la UPO, Francisco Oliva; la vicerrectora de Relaciones Institucionales, Formación Permanente y Fundaciones, Laura López; y el director de la Fundación Cajasur, Leopoldo Izquierdo.

El rector ha destacado que "este convenio tiene una virtud especial y es que está dirigido a apoyar microcredenciales para nuestro estudiantado, que es muy importante, nos va a permitir perfeccionar el talento de nuestro estudiantado, que ya son el futuro de nuestra sociedad". Por su parte, Izquierdo ha subrayado que el programa "conecta directamente la formación universitaria con las demandas reales del mercado laboral y garantiza la igualdad de oportunidades".

Durante el curso se ofertarán microcredenciales en áreas como inteligencia artificial, competencias digitales, Derecho y empresa, entre otras. La primera de ellas, titulada Elaboración y cálculo de nóminas, está dirigida al alumnado del Grado de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, en colaboración con el Colegio de Graduados Sociales de Sevilla.

Las microcredenciales, gestionadas por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, son "experiencias de aprendizaje breve que permiten adquirir competencias específicas adaptadas a las necesidades del mercado laboral, ampliando y diversificando la formación especializada en todas las etapas de la vida y disciplinas".