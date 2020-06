UPO restablece la presencialidad en las prácticas académicas externas

SEVILLA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha publicado una resolución rectoral por la que se restablece la presencialidad de las prácticas académicas externas en Grado y Postgrado que se vieron interrumpidas debido a la declaración del estado de alarma del pasado 14 de marzo.

En un comunicado, señala que este documento, inspirado en el acuerdo marco de 27 de mayo de las universidades públicas andaluzas para planificar, de manera conjunta, el proceso de desescalada de las prácticas externas, autoriza la reanudación de las mismas a excepción de los casos en los que la empresa se encuentre inmersa en un procedimiento de regulación temporal de empleo (ERTE) o la actividad se desarrolle en el campus universitario.

"Solo se autorizarán prácticas académicas externas, presenciales o no presenciales, en empresas que no se encuentren inmersas en ningún procedimiento de regulación temporal de empleo (ERTE), excepto si éste se encuentra ligado a una parte específica de la empresa no directamente relacionada con la actividad formativa que desarrollará el estudiantado", señala el documento, en el que también queda claro que la modalidad preferente para la realización de las prácticas debe ser la telemática.

Por otro lado, la resolución contempla que las prácticas académicas externas deberán desarrollarse de manera intensiva en los meses de junio, julio, agosto o septiembre, aunque por motivos debidamente justificados, los centros responsables podrían establecer un plazo diferente dentro de los límites marcados por los vicerrectorados competentes en Grado y Postgrado.

Además, la resolución rectoral hace hincapié en la necesidad de extremar precauciones y seguir los protocolos de seguridad e higiene marcados por las autoridades sanitarias durante el desempeño de las prácticas en formato presencial. Así, el documento explica que en las cartas de aceptación de las prácticas deberá incluirse de manera explícita que "la entidad colaboradora observará y hará observar las medidas de seguridad y salud establecidas en el centro de trabajo asignado. La entidad colaboradora informará, formará y hará cumplir y respetar al alumnado dichas medidas".

La resolución rectoral incluye que en el caso de que las prácticas no pudieran desarrollarse en su totalidad podría completarse el aprendizaje con otro tipo de actividades como proyectos, memorias o programas formativos.

Desde la declaración del estado de alarma, la Universidad Pablo de Olavide ha estado trabajando de manera proactiva para adaptarse a estas circunstancias sobrevenidas ofreciendo la mejor respuesta posible en todas sus áreas; así se refleja en las respectivas circulares del Vicerrectorado de Estudiantes y el Vicerrectorado de Planificación Docente de 7 de abril, como en la instrucción del Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente de 14 de abril, refrendadas por el Consejo de Gobierno el 30 del mismo mes.

Con relación a las prácticas académicas externas, indica quw durante este tiempo se ha reducido sensiblemente el número de ofertas recibidas, "no solo por el gran número de empresas afectadas por ERTE, sino por el propio formato de prácticas en modo telemático, al que muchas empresas aún se resisten".

Así pues, dentro del plan de contingencia propuesto desde el Vicerrectorado de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento, se ha diseñado un curso 'on line' de competencias profesionales para el empleo con el objetivo de que aquellos estudiantes que vieron interrumpidas sus prácticas curriculares por esta situación de excepcionalidad pudieran superar dicha asignatura, a criterio de los centros y comisiones académicas de máster.

"Esperamos que, con la reactivación de la presencialidad, aumenten de nuevo las ofertas de prácticas y podamos restablecer la realización de las mismas con la mayor celeridad", explica el vicerrector de Estrategia, Empleabilidad y Emprendimiento de la UPO, José Manuel Feria.