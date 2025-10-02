UPO señala que evolución "frena repeticiones aminoacídicas tóxicas" en proteína con patrón común en 30 especies

SEVILLA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla ha comparado el genoma de 30 especies, de plantas y hongos a insectos, peces y mamíferos, y ha descrito un mecanismo evolutivo compartido que contribuye a contener el crecimiento de las repeticiones del aminoácido glutamina (polyQ), pequeños tramos presentes en miles de proteínas que, cuando crecen por encima de ciertos umbrales, pueden desencadenar patologías neurodegenerativas como la enfermedad de Huntington o ataxias.

Así, según ha informado una nota de prensa la institución, el estudio ha evidenciado que la colocación preferente de codones CAA hacia el extremo final de los tramos, lo que "actúa como tope natural frente a la expansión del codón CAG", más proclive a repetirse, podría ser la solución para contener dicho crecimiento.

La investigación, publicado en NAR Genomics and Bioinformatics, ha mostrado además que los peces constituyen una excepción notable a este patrón. La observación, llevada a cabo en el Centro Andaluz de Biología del Desarrollo (CABD), integra análisis de las instrucciones del ADN que acaban convirtiéndose en proteínas, junto con simulaciones y cartografía fina de la posición de los tripletes dentro de cada tramo.

A medida que las repeticiones se alargan, la proporción de CAG tiende a aumentar; sin embargo, la presencia de CAA cerca del extremo C-terminal introduce interrupciones que dificultan las extensiones indeseadas. El trabajo identifica también un "freno externo": en tetrápodos, el codón inmediatamente posterior a un tramo de CAG puro tiende a parecerse más a CAG que el codón anterior, una asimetría compatible con mutaciones que acaban recortando estos segmentos.

Según ha explicado el citado comunicado, el entorno de aminoácidos refuerza el efecto: en estos mismos grupos, las repeticiones largas suelen ir seguidas de varios residuos del aminoácido prolina ,y en ocasiones alanina, un contexto que reduce la tendencia a formar agregados proteicos nocivos.

En los peces, por el contrario, no se aprecia el sesgo hacia CAA en el extremo final y aparecen rachas largas de CAG por encima de lo esperado, lo que sugiere rutas evolutivas alternativas para gestionar el riesgo de expansión. En las proteínas humanas, los tramos polyQ demasiado largos están detrás de patologías graves.

"Los datos indican que la naturaleza no deja totalmente al azar la arquitectura de estas repeticiones, introduce tapones internos y señales en los flancos que, en conjunto, disminuyen la probabilidad de expansiones peligrosas", ha señalado el profesor de Genética en la Universidad Pablo de Olavide e investigador en el CABD, Pablo Mier, que va a continuar estudiando estas secuencias proteicas gracias a un proyecto del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que comienza este año.

Más allá del interés biológico básico, los resultados ofrecen claves para la medicina traslacional. Si las interrupciones de CAA y el diseño de flancos 'desalentadores' estabilizan de forma natural las regiones polyQ, estrategias que imiten estos frenos podrían ayudar a mantener a raya la longitud de las repeticiones en modelos de enfermedad.