La UPO (Sevilla) amplía su Servicio Central de Animalario con un nuevo edificio en el campus

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, ha visitado este lunes el nuevo edificio que incrementa la capacidad de experimentación científica con animales modelo en el campus.

Según ha informado el centro educativo en una nota de prensa, la nueva instalación, situada junto al CABD, supone un "salto cualitativo y cuantitativo", al ampliar de "manera significativa la capacidad de cría y mantenimiento de modelos animales de interés en biomedicina", además de habilitar espacios diseñados para llevar a cabo nuevas técnicas de investigación, "gracias a sus ocho laboratorios y sus cuatro criaderos".

De esta manera, la vicerrectora de Investigación, Transferencia y Doctorado, Antonia Jiménez, ha realizado la visita junto al vicerrector de Infraestructuras y Sostenibilidad, Juan R. Tejedo, junto al rector de la universidad.

El nuevo edificio cuenta con una superficie construida de 566,65 metros cuadrados y está formado por una planta dividida en áreas según las necesidades de seguridad y contención que requiere su uso, área de mantenimiento y área de experimentación.

La organización interna del espacio se configura por módulos, estos se agrupan para generar espacios de circulación periféricos, facilitar la inserción de nuevas barreras y las dobles circulaciones que permiten sectorizaciones en función de las necesidades de investigación.

La cubierta dispone de sistemas de ventilación, climatización y presión diferencial para los módulos, además de paneles fotovoltaicos que han permitido alcanzar una clase energética 'A', ha informado dicho comunicado.

El Animalario de la Universidad Pablo de Olavide se "ha consolidado en la última década como una plataforma de referencia en experimentación animal, contribuyendo a la proyección internacional y a la excelencia investigadora de la UPO".

"Su diversidad de modelos acuáticos y terrestres, y la incorporación de nuevos grupos de investigación han reforzado de forma decisiva el potencial científico de esta infraestructura", ha incidido la universidad, aunque "el crecimiento experimentado en los últimos años se había visto condicionado por limitaciones de espacio y equipamiento".

La ampliación del Servicio Central de Animalario, que ha sido proyectada para crecer en altura si fuera necesario, permitirá a la UPO "avanzar como centro de referencia internacional en el uso y desarrollo de modelos animales, y ofrecer así soporte a una investigación competitiva y de vanguardia en múltiples disciplinas científicas".

La construcción del edificio ha sido financiada por la Agencia Estatal de Investigación, Gobierno de España, y por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).