La UPO de Sevilla anuncia cuatro grados para "compatibilizar" estudios con trabajo que quiere ofrecer en 2024/2025

SEVILLA, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), Francisco Oliva Blázquez, ha anunciado este jueves en el acto de inauguración del nuevo curso 2023/2024 la puesta en marcha de 'Olavide dual', un proyecto para la incorporación a partir de 2024/2025 de cuatro grados universitarios en modalidad dual, lo que permitirá "compatibilizar" el estudio de la carrera con un puesto de trabajo. "Este mes, presentaremos a la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía la propuesta en los ámbitos de Administración y Dirección de Empresas, Finanzas y Contabilidad, Ingeniería Informática y Ciencias Ambientales", ha señalado.

Al acto también han asistido el secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Ramón Herrera de las Heras; la presidenta del Consejo Social de la UPO, Rocío Reinoso Cuevas; que han participado en la mesa de autoridades junto con la vicerrectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones, Laura López de la Cruz, y la secretaria general de la UPO, María Holgado González.

Asimismo, han presenciado el acto el alcalde del Ayuntamiento de Dos Hermanas, Francisco Rodríguez García; el presidente de la Diputación de Sevilla, Francisco Javier Fernández de los Ríos; el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez; y el delegado de la Junta de Andalucía, Ricardo Sánchez Antúnez, entre otras autoridades, tal como ha informado la UPO en una nota de prensa.

En su intervención, Oliva ha reclamado la aprobación del modelo de financiación de las universidades públicas que, según ha reconodio, recoge algunas de las "reivindicaciones histórica" de los rectores, como el establecimiento de una cláusula de salvaguarda, la existencia de una partida de nivelación o la previsión de alcanzar una inversión equivalente, "como mínimo", al 1% de PIB. En este sentido, ha incidido en la necesidad de que crezca la envolvente financiera del Sistema Andaluz de Universidades "ya que, de no hacerlo, corremos el peligro de que todo lo acordado se convierta en inútil papel mojado".

"Invertir en universidades es invertir en futuro, crecimiento y desarrollo de Andalucía", ha remarcado el rector, que ha explicado que las universidades públicas andaluzas son las que más contribuyen al PIB regional, con un 2,96%, lo que las sitúa a la cabeza del conjunto del país. "Por cada 100 euros recibidos por las universidades de financiación pública, retornamos a la sociedad 505 euros de facturación, esto es, multiplicamos por cinco cualquier aportación que se nos hace", ha señalado.

Por otro lado, Oliva ha informado de que la Olavide va a aprovechar la aprobación del Decreto 154/2023 de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales para "modernizar y actualizar la oferta académica, desde el consenso y con una visión estratégica, ya que a lo largo de este curso comenzaremos a poner los cimientos de la Olavide del futuro". En este sentido, ha destacado la importancia de contar, "al menos, con alguna titulación STEM moderna y atractiva, así como con un nuevo Grado adscrito a la Escuela Politécnica" y la incorporación de algún Grado internacional.

El rector ha anunciado también el inicio de la actividad en diferentes infraestructuras del campus de la UPO, como la nueva pista de atletismo, el animalario, el Centro de Excelencia Genómica para la Biodiversidad de Andalucía, la planta de generación fotovoltaica y la nueva sede universitaria en la ciudad de Sevilla, concretamente en el Pabellón de Marruecos de la Exposición Iberoamericana de 1929, así como la "inminente convocatoria de un plan de fortalecimiento de infraestructuras científicas que nos permitirá doblar nuestro esfuerzo inversor recogido en los presupuestos".

Por su parte, el secretario general de Universidad ha anunciado que la Consejería junto con las universidades andaluzas están trabajando en la creación de una comisión de seguimiento para analizar la situación de las personas con discapacidad de las instituciones académicas y estudiar medidas que incentiven su inclusión en el ámbito universitario. Ramón Herrera ha indicado que la UPO será la institución académica encargada de coordinar este órgano que, además de radiografiar la situación actual, "estudiará la accesibilidad del entorno universitario y su percepción por parte de los alumnos afectados y propondrá recomendaciones para aumentar el apoyo a este grupo de estudiantes".

"Es de vital importancia que las universidades andaluzas sigan potenciando la inclusión para avanzar en la excelencia", ha señalado. Herrera ha resaltado el fuerte compromiso social, cercano e inclusivo de la Universidad Pablo de Olavide, "como lo demuestra la labor desarrollada por la residencia universitaria Flora Tristán del Polígono Sur, creada hace casi 20 años, así como los numerosos proyectos que ha puesto en marcha para contribuir a una mayor presencia de estudiantes con discapacidad en la universidad, garantizando así la igualdad de oportunidades".

Por otro lado, Herrera ha destacado el compromiso de la Junta por continuar incentivando la igualdad de oportunidades en el ámbito universitario "a través del impulso de medidas que impidan que nadie se vea privado de acceder a la enseñanza superior por razones económicas. Asimismo, ha indicado que el Ejecutivo regional es un Gobierno sensible con la situación

de las familias y estudiantes de Andalucía, "por lo que este año destinará un 1% de las plazas de nuevo ingreso a personas en riesgo de exclusión social".

Esta medida, pionera en España y consensuada entre la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y las universidades públicas andaluzas, está dirigida a personas residentes en Andalucía perceptoras de rentas mínimas de inserción o del Ingreso Mínimo Vital (IMV), "así como a los miembros de la unidad de convivencia beneficiarias de ellas", ha dicho. Durante el discurso inaugural, Ramón Herrera ha puesto de relieve que Andalucía cuenta con una política de precios públicos, "que la sitúan entre las comunidades autónomas con las tasas más asequibles del país".

El nuevo decreto de precios públicos universitarios para el curso 2023-2024 implica para las familias andaluzas un ahorro de 46,8 millones de euros derivado de la aplicación de sus principales medidas, como la rebaja de los másteres habilitantes y la congelación del coste de los servicios académicos y administrativos, así como la de los créditos de los másteres no habilitantes. Igualmente, este decreto mantiene la bonificación del 99% del coste de los créditos aprobados en primera matrícula, tanto en grados como en másteres, a todos los estudiantes que no sean becarios del Ministerio y a los becados en el porcentaje no cubierto por esa ayuda.

Durante su intervención, Herrera ha repasado los grandes avances que ha llevado a cabo la Consejería durante el primer año de legislatura como el modelo de financiación, el decreto de ordenación de enseñanzas, el decreto de agentes del conocimiento o la

estrategia universitaria para Andalucía, entre otros. Por otro lado, Ramón Herrera ha hecho alusión en su intervención a otros aspectos prioritarios del Ejecutivo autonómico, entre los que destaca la estabilización del Personal Docente e Investigador (PDI) y del Personal de Administración y Servicios (PAS).

En ese sentido, ha señalado que la Consejería iniciará en el último trimestre del año la tramitación de los complementos autonómicos del profesorado e investigadores y sus efectos económicos se producirán a partir de enero del próximo ejercicio. Este tipo de convocatorias tendrá carácter anual e "incluirá importantes novedades que mejoran, al ser menos restrictivas, la propuesta presentada por los sindicatos", ha aclarado. Además, ha puesto de relieve que los profesores sustitutos interinos a tiempo completo y los investigadores de excelencia podrán participar en estas convocatorias de complementos.