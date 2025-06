La UPO de Sevilla conmemora 300 años del nacimiento de Pablo de Olavide con un seminario sobre Ilustración y naturaleza

SEVILLA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Especialistas nacionales e internacionales procedentes de diversas disciplinas relacionadas con las Humanidades se reúnen este lunes y el martes en el seminario 'Naturaleza y sensibilidad en la Ilustración' con el objetivo de analizar el vínculo entre naturaleza, paisaje, emociones y el pensamiento ilustrado en el siglo XVIII.

Se trata de un espacio de "reflexión interdisciplinar" que reunirá durante dos jornadas a especialistas nacionales e internacionales procedentes de diversas disciplinas relacionadas con las Humanidades. La inauguración ha contado con la participación del rector de la UPO, Francisco Oliva, quien ha destacado el carácter "profundamente simbólico" del acto dentro del tricentenario del nacimiento de Pablo de Olavide, informa la institución universitaria en una nota de prensa.

"Es un honor y un placer inaugurar este acto académico con el que conmemoramos los 300 años del nacimiento de don Pablo de Olavide y Jáuregui, una figura apasionante del siglo XVIII, defensor a ultranza de la libertad y de la razón, hombre de acción y valladar del iluminismo nacional. Un adelantado a su época, precursor de una España moderna y avanzada que, como demostró la historia, aún no estaba preparada para sus valientes y ambiciosas reformas".

Oliva también ha subrayado el valor del tema elegido para este seminario, en el que se plantea la naturaleza no solo como objeto estético o científico, sino como parte del ideal ilustrado de una sociedad más justa, racional y sensible: "No son tiempos fáciles, pero sigo creyendo, como lo hacía D'Alembert, que la razón acabará por imponerse. En un momento en el que el discurso ilustrado vuelve a ser cuestionado por ideologías que reniegan de la verdad, los derechos y la democracia, debemos reivindicar el pensamiento crítico y el conocimiento como vías para alcanzar lo que Pablo de Olavide llamaba 'la felicidad pública'".

Por su parte, durante la inauguración, los directores del encuentro María Losada, decana de la Facultad de Humanidades, y Francisco Ollero, catedrático de Historia del Arte, han subrayado la relevancia del evento como una oportunidad para recordar y proyectar el modelo educativo ilustrado que inspira a la Universidad: "Este seminario es una magnífica oportunidad para recordar el nombre que nuestra Universidad pública eligió para seguir un modelo educativo 'de las Luces': una universidad que alumbre, que proponga reformas y que se atreva a innovar sin miedo".

Organizado por la Fundación de Municipios Pablo de Olavide y el proyecto I+D CSIC-UDELAR 2024 'La mirada del paisaje en el territorio platense (1680-1850)', el seminario se celebra con la colaboración de la Facultad de Humanidades, el Programa de Doctorado en Historia y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte y Lenguas, y la Asociación de Historiadores de la Arquitectura y el Urbanismo.

DETALLES DE LA PROGRAMACIÓN

El programa propone un recorrido por las múltiples formas en que la naturaleza fue entendida y representada en el siglo XVIII: como objeto de estudio científico, "espacio de placer estético, entorno indómito y origen de nuevas categorías artísticas como lo pintoresco o lo sublime". Las ponencias abordan también cómo estas representaciones dialogan con ideas de progreso, arquitectura, viaje, paisaje o sensibilidad filosófica.

Los ponentes que intervienen en el seminario son Joaquín Álvarez Barrientos (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), William Rey Ashfield (Universidad de la República, Uruguay), Victoria Soto Caba (Universidad Nacional de Educación a Distancia) Sergio Román Aliste (Universidad Rey Juan Carlos, Madrid), Julio Seoane (Universidad de Alcalá), Juan Calatrava (Universidad de Granada) y Manuel José de Lara Ródenas (Universidad de Huelva).

Por parte de la UPO participan Francisco Ollero, María Losada Friend y Victoria Sánchez Mellado. Este encuentro, que cuenta con la coordinación académica de Daniela Kaplan Stein, no solo rinde homenaje a Pablo de Olavide, sino que constituye una oportunidad para reflexionar sobre el legado ilustrado en la cultura contemporánea, el valor estético de la naturaleza y las emociones como forma de conocimiento.